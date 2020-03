L’APW débloque 2,5 milliards au profit des communes

Pour stopper la propagation de Covid-19, l’Assemblée populaire de wilaya de Béjaïa a mobilisé une enveloppe de l’ordre de 2,5 milliards de centimes. Cet argent sera alloué aux cinquante deux communes de la wilaya à raison de 50 millions de centimes chacune.

Dans une correspondance qui leur a été adressée, jeudi 26 mars, le P/APW, Mhenni Haddadou, à expliqué aux 52 maires de la wilaya que « cette subvention est destinée exclusivement à l’achat de produits d’entretien, aseptique et matériels de protection pour assurer l’entretien et la désinfection des établissements sanitaires, administratifs, scolaires et des lieux publics ».

F.A.B.