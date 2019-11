Le bilan financier du président Houassi rejeté

Le Club sportif amateur (CSA) de la JSMB a tenu, avant-hier soir, son Assemblée générale ordinaire, au salon d’honneur du stade de l’UMA de Béjaïa, et ce pour l’approbation des bilans moral et financier de la saison écoulée. Pour rappel, cette Assemblée tant attendue a été prévue, dans un premier temps, pour mercredi dernier, jour de l’annonce de Belkacem Houassi de son intention de remettre sa démission. Ainsi, la majorité des membres de l’AG, qui ont émargé avant-hier soir, soit vingt et un contre six, ont rejeté totalement le bilan financier présenté par le président Houassi.

Des travaux qui se sont déroulés, faut-il le signaler, dans une ambiance électrique, eu égard, notamment, à la situation de la JSMB, en Championnat de la Ligue 2 Mobilis. Suite à cela, conformément à la règlementation régissant les associations sportives dans son article 31, le président Belkacem Houassi a déposé sa démission. Une commission de recueil des candidatures, constituée de trois membres, a alors été installée, ainsi qu’une commission pour préparer les travaux de l’AGE du CSA, programmée pour dimanche prochain à partir de 18h00. Par ailleurs, on signalera que jusqu’à hier, aucun candidat ne s’est manifesté pour postuler dans le but d’occuper le poste de président du CSA, vacant après le départ de Houassi.

B Ouari