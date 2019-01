Le blouson du pompier retrouvé

Les recherches du corps du jeune pompier, Achour Mohamed, emporté jeudi dernier par les eaux près du quartier des 250 logements de Bouira, se sont poursuivies encore hier pour la sixième journée consécutive.

Selon la Protection civile, pas moins de 800 pompiers, dont 120 plongeurs, en plus d’une brigade cynotechnique et d’une autre d’intervention, et des moyens techniques, sont toujours mobilisés au niveau huit zones réparties sur une distance de près de 15 km, entre la ville de Bouira et le barrage Tilelsdit, dans la commune de Bechloul.

Une centaine de bénévoles parmi les citoyens de la wilaya, travaillent également aux côtés des sapeurs-pompiers dans l’objectif de retrouver le corps de la victime.

Selon nos informations, hier vers 13h, une équipe de recherche avait réussi à retrouver le blouson en cuire de la tenue de la Protection civile, à l’intérieur de l’oued D’hous, près de la station de traitement des eaux usées de la périphérie Est de la ville de Bouira. Cependant, aucune nouvelle trace du malheureux pompier n’a été trouvée jusqu’à hier après-midi.

Dès cette annonce, des équipes supplémentaires de pompiers, notamment de plongeurs et la brigade cynotechnique, ont été dépêchées au niveau de cette zone, dans l’espoir de retrouver une autre trace du corps.

Il faut préciser que les équipes de recherche sont désormais concertées tout au long de la rivière d’oued D’hous jusqu’au barrage Tilesdit, dans la commune de Bechloul, avant que le réseau d’assainissement de la ville de Bouira ne soit complètement inspecté par des moyens techniques des pompiers.

Oussama K.