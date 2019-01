«Le Conseil National tranchera au moment opportun»

Réagissant à la convocation du corps électoral par le Président Abdelaziz Bouteflika, fixant la prochaine présidentielle au 18 avril prochain, le MPA d’Amara Benyounès a rendu public hier un communiqué réaffirmant sa position de principe déjà exprimée sur la question.

Ainsi, à travers un communiqué du Bureau National, le MPA avise : «Conformément à la constitution et à la loi électorale, le président de la République vient de convoquer le corps électoral pour l’élection présidentielle prévue le jeudi 18 avril 2019. Procédure tout à fait ordinaire de la part d’un Président qui a toujours respecté la constitution et les lois de la République.

Le MPA réitère sa décision de principe, à savoir que c’est son conseil national qui déterminera au moment opportun et de manière définitive la position du parti vis-à-vis de cette élection. D’autre part, le MPA rappelle également que personne ne peut empêcher un candidat de se présenter, en dehors du conseil constitutionnel, seul habilité à se prononcer sur la validité des candidatures.

De même que personne ne doit non plus obliger un citoyen à se porter candidat. Enfin, le MPA, souhaite que la prochaine élection se déroule dans un climat démocratique et apaisé, afin de permettre au peuple algérien d’exprimer son choix en toute liberté et souveraineté». C’est là le texte intégral du communiqué. En réaffirmant sa position, le MPA se veut constant dans sa démarche retenue il y a de cela plusieurs mois sur la question.

R. N.