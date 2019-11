Le départ de Salhi se confirme ?

Le portier Abdelakder Salhi vit des moments très difficiles cette saison avec la JSK, contrairement à la saison dernière où il était un titulaire indiscutable dans l’échiquier kabyle. En plus d’avoir perdu sa place de titulaire, le joueur n’est pas convoqué pour le match d’aujourd’hui face à la JSS, après avoir été écarté également de plusieurs matchs de l’équipe depuis le début de la saison. L’enfant de Chlef avait d’ailleurs boudé l’équipe après le match face au CSC, avant de revenir à de meilleurs sentiments. Mais depuis, rien n’a changé pour lui et le joueur semblait avoir la tête ailleurs.

Raison pour laquelle le coach Velud ne compte plus sur ses services. Selon une source très proche du joueur, celui-ci ne serait plus à l’aise à la JSK, même s’il s’entraîne pour honorer ses engagements avec le club. Par ailleurs, on croit savoir que plusieurs clubs de notre championnat, comme le MCA, la JSS et l’USMA, le veulent, en plus d’un club des Émirats qui s’intéresserait à lui. D’après notre source, la direction kabyle ne s’oppose pas à son départ, à condition que la proposition d’achat soit à la hauteur. Et si le départ de Salhi se confirmait, cela ne constituerait pas une surprise, vu la situation difficile du joueur qui veut relancer sa carrière, lui qui était international à un certain moment.

M. L.