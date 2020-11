Le moudjahid Lakhdar Bouragaa inhumé au cimetière de Sidi Yahia d’Alger

Le moudjahid et membre du conseil de la wilaya IV historique, Lakhdar Bouragaa, décédé mercredi soir à Alger à l’âge de 87 ans, a été inhumé jeudi au cimetière de Sidi Yahia, à Alger, en présence d’une foule nombreuse venue accompagner le défunt à sa dernière demeure.

Né en 1933 à El Oumaria dans la wilaya de Médéa, Lakhdar Bouragaa a déserté l’armée française où il passait son service militaire pour regagner les rangs de l’ALN (wilaya 4). Il sera chef de zone 2 de 1959 à 1960, ensuite membre du dernier conseil de la wilaya 4 avant l’indépendance avec le grade de commandant.

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, avait indiqué jeudi que l’Algérie avait perdu un « moudjahid loyal » et un « symbole de la lutte de libération nationale ».

« Militant du Parti du peuple algérien (PPA) et commandant de la wilaya IV historique, Lakhdar Bouregaa était un moudjahid loyal et un symbole de la lutte de libération nationale », a-t-il ajouté.

De son côté, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé que l’Algérie avait perdu « un militant et défenseur de ses convictions pour le changement, des convictions auxquelles il est resté fidèle toute sa vie ».

« Avec la disparition du moudjahid et ancien commandant de la wilaya IV historique, le commandant Si Lakhdar Bouragaa, l’Algérie a perdu un militant et défenseur de ses convictions pour le changement, auxquelles il est resté fidèle toute sa vie », avait écrit le Premier ministre sur sa page Facebook.

Pour sa part, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire a présenté, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses condoléances à la famille et aux proches du moudjahid Commandant, Lakhdar Bouregaa.

Pour sa part, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a affirmé, dans un message adressé à la famille du moudjahid, que l’Algérie avait perdu un « homme dévoué ».

« Avec la disparition du symbole Si Lakhdar Bouregaa, l’Algérie perd un de ses hommes dévoués et un commandant et héros de la Guerre de libération », a-t-il soutenu.

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé, quant à lui, un message de condoléances à la famille du moudjahid, dans lequel il a salué le courage et le patriotisme du défunt, et mis en avant son parcours militant et sa défense des droits et libertés.