Le mouvement associatif s’organise autour du maire à Barbacha

C’est le branle bas de combat au sein du mouvement associatif local de la commune de Barbacha qui tente tant bien que mal de s’organiser pour faire face à la pandémie de coronavirus, déjà implantée dans cette région avec des cas confirmés et un décès enregistré jusque là.

Et, pour optimiser toutes les actions et faire dans l’efficacité, le P/APC de cette commune avait appelé l’ensemble des associations et comités de villages pour une coordination, et ce, dans le but d’une meilleure organisation et d’une gestion efficiente de la situation.

A cet effet, plus de 20 associations et comités ont repondu à l’appel du Maire et se sont réunis avec les autorités locales au niveau du CSP de la localité au cours de la semaine dernière.

Au menu de cette rencontre «d’urgence», le confinement et la sensibilisation dans les villages, la chaîne de solidarité pour porter aide aux familles démunies et aux travailleurs mis en arrêt et puis le point nodal qui est l’installation de la cellule de crise communale.

A cet effet, il a été retenu que chaque élu communal avec un membre associatif des localités différentes de la commune feront la composante de cette cellule de crise.

«Une cellule qui ira dans le sens de sensibiliser surtout les citoyens à respecter le confinement qui reste le seul moyen de freiner la propagation de ce virus, comme elle aura pour tache de recenser les démunis pour leur porter aide et secours,» dira un des membres de cette cellule de crise.

Il faut dire que des associations se sont déjà illustrées, à l’image du collectif de jeunes de la localité de Khellil qui se sont organisés au niveau de leur village et ont à leur actif plusieurs actions de solidarité et de prévention contre le covid-19.

Il en est de même du coté d’Ait Sidi Ali, de Boughiden et d’autres villages.

Une autre cellule de crise est aussi installée au niveau de la commune de Kendira relevant de la daïra de Barbcaha.

Nadir Touati