Le Parquet général exclut l’atteinte de Karim Tabbou d’un AVC

Le Parquet général près la cour d’Alger a écarté jeudi l’atteinte du nommé Karim Tabbou d’un AVC (Accident vasculaire cérébral), et ce suite aux examens médicaux approfondis auxquels il a été soumis à l’hôpital, a indiqué un communiqué du parquet.

«Contrairement aux informations relayées par certains médias concernant l’état de santé du dénommé Karim Tabbou, détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Koléa, le Parquet général près la cour d’Alger informe que le prévenu en question a été soumis, les 25 et 26 mars, à des examens médicaux approfondis à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EPH) Mustapha Pacha d’Alger», lit-t-on dans le communiqué.

«Trois professeurs en médecine (cardiologie, neurologie et radiologie) ont pris en charge M. Karim Tabbou, et ont écarté catégoriquement l’atteinte du détenu susnommé d’un AVC, et de tout ce qui pourraient en résulter comme complications», a précisé la même source, assurant que le concerné a été minutieusement examiné par les spécialistes et soumis à une batterie d’examens médicaux, notamment au scanner, IRM ainsi qu’à une échographie cardiaque.