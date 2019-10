«Le programme AADL 1 réceptionné en mars 2020»

Le programme des logements AADL1 sera réceptionné, au plus tard, le mois de mars 2020, a annoncé le wali Mahmoud Djemaâ, hier. En visite d’inspection qui l’a conduit sur le chantier des 1 000 logements publics locatifs de Draâ Ben Khedda, le wali a tenu, lors d’un point de presse, à rassurer les acquéreurs, leur assurant que «le problème des logements AADL1 ne se posera plus d’ici la fin de l’année». «Tous nos efforts sont concentrés pour achever le programme, nous mettons la pression sur l’entreprise pour nous livrer les chantiers d’ici la fin de l’année», a-t-il encore indiqué.

Le wali précisera : «Les travaux des VRD qui accusaient du retard ont repris. S’il n’y a pas d’incidents, en matière d’intempéries notamment, le tout sera clôturé d’ici fin mars. Des logements seront prêts dès la fin de l’année et une autre partie fin mars». «D’après ce que j’ai compris, le responsable de l’AADL m’a affirmé que l’association des bénéficiaires voudrait que tous les acquéreurs emménagent en même temps», a-t-il souligné. Quant au programme AADL2 (2013), «pour le programme qui ne pose pas problème d’acquisition de foncier, l’AADL est en train de lancer des appels d’offres pour les entreprises», notera-t-il. Concernant les 2 300 logements de Bouzeguène, le wali expliquera : «Là, le problème va durer.

C’est une procédure assez complexe qui implique les domaines et les opposants. L’affaire va au tribunal administratif». Pour rappel, concernant le programme de Bouzeguène, un conflit oppose les domaines à des particuliers. Les premiers assurent que les terrains sont du domaine public et qu’un plan d’occupation a même été tracé. Les seconds clament eux aussi que les dits terrains sont leurs propriété, même s’ils ne possèdent pas de papiers qui l’attestent. Pour ce qui est du quota implanté à Draâ Ben Khedda, «une commission est en train de choisir des terrains pour que le programme soit lancé, les procédures sont en cours», assure le wali.

Concernant les logements sociaux achevés et non attribués, M. Djemâa annoncera : «Nos services sont en train de faire le point pôle par pôle. Nous nous apprêtons à afficher d’ici la fin de l’année la liste des bénéficiaires de quelque 800 à 900 logements». «On a les 500 logements situés au-delà de la voie express qui vont aller peut-être jusqu’à juin 2020. Le pôle de Tamda, le premier semestre 2020. Le pôle de Draâ Ben Khedda avant juin 2020», détaillera-t-il.

L’affaire du programme de Bouzeguène devant le tribunal administratif

Au niveau de ce pôle, objet de la visite du wali, sont implantés 1 000 logements dont 40 destinés aux médecins et 100 aux journalistes. Les 40 logements pratiquement achevés seront réceptionnés aussitôt les travaux de la Sonelgaz achevés. Pour ceux des journalistes, les travaux sont toujours en cours et l’engagement a été donné pour le premier trimestre 2020. Le wali, quant à lui, leur a donné un délai jusqu’à juin 2020. À noter qu’une entreprise a été engagée pour les VRD, afin de pouvoir terminer dans les mêmes délais les chantiers et l’aménagement. D’ici la fin de l’année, le chef de daïra va afficher la liste des bénéficiaires pour les 900 autres unités prévues à la réception la fin du premier trimestre 2020.

À ce niveau, il a été fait le constat que la conduite principale AEP qui alimente, en plus de Draâ Ben Khedda, Tigzirt et Makouda et qui passe par le site, est complètement déterrée. Des instructions ont été données pour prendre en charge ce problème au plus vite. S’agissant de la nouvelle formule de logement LPA, où la wilaya a bénéficié d’un quota de 4 000 logements, le directeur du logement précisera que «le problème à ce niveau, c’est le foncier. On a 4 000 logements : 1 000 en 2018 et 3 000 en 2019. On a une partie de 320 unités lancées sur les 1 000 logements. Le reste est soit en cours, soit en étude et établissement des actes».

«Certaines communes ne disposent pas de foncier. La demande dépasse les 5000 dossiers», a-t-il fait savoir. «Le programme est disponible et on peut demander un programme supplémentaire, mais ça dépendra de la disponibilité foncière», ajoute-t-il. Le programme LPA est réparti, en gros, sur les communes de Draâ El Mizan et Aghribs, le reste éparpillé à Boghni, Ouaguenoun, Timizart et Iloula. Ce sont des petits programmes qui ne dépassent mas les 60 logements, a-t-on indiqué.

Kamela Haddoum.