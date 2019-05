Le téléphérique mis en service en juillet

Après six ans du lancement du projet, le premier tronçon du téléphérique de Tizi-Ouzou sera mis en service à la première quinzaine du mois de juillet prochain. Ce projet tant attendu par la population pour désengorger la ville de Tizi-Ouzou verra, enfin, le jour après plusieurs retards enregistrés dans sa réalisation. Il a fallu six ans pour que les travaux s’achèvent, ou presque, sur le premier trançon. Le directeur de transport de la wilaya, M. Samir Nait Youcef, annonce la réception de la partie reliant la wilaya à la gare routière de Bouhinoune pour le mois de juillet prochain. «On a arrêté le délai à 30 juin 2019 pour le premier tronçon et on est au dernier virage.

On peut basculer à la première quinzaine du mois de juillet», a affirmé le responsable du secteur. «Les essais de fonctionnement sont en cours pour parachever le processus et ces derniers s’avèrent concluants», précisera-t-il. «On est à la phase d’essai pour l’énergie électrique et le déroulement des cabines. On doit vérifier le système de freinage, le fonctionnement de la motrice pour détecter d’éventuels problèmes techniques ou d’énergie électrique», a-t-il expliqué, soulignant que le volet charge, important pour la sécurité du passager, a été vérifié avant-hier. «On a lancé cinq cabines pour commencer.

On les a laissé tourner à vide à différentes vitesses puis on a ajouté trente (30). Les essais étaient réussis», précisera M. Nait Youcef. Le responsable annonce une autre série d’essais pour la semaine prochaine. Entre temps, ces derniers se poursuivront au niveau des gares. À ce niveau là, les travaux avancent à grand pas. En effet, selon les données du même responsable concernant ce premier tronçon qui constitue pratiquement la moitié du projet, les travaux sont en phase finale, le paquet a été mis sur cette partie depuis la fin 2017.

Le taux d’avancement à la gare est de 96%, au stade 1er novembre et à la nouvelle ville est de 80%, à Kaf El Naadja (Bouhinoune) à plus de 95%. Ce qui reste des travaux, selon M. Nait Youcef, «ce sont de petites finitions et les aménagements extérieurs, puisque l’équipement, le mécanique, les câbles et les pilonnes sont installés. Pour le deuxième tronçon du projet qui reliera la ville de Tizi-Ouzou à l’hôpital Belloua, la réception, si les choses se déroulent bien, est prévue dans une année. Les travaux sont en cours».

Le directeur regrette les retards enregistrés dus, selon lui, au manque de crédits de payement, aux oppositions et aux conflits entre les entreprises. Dans ce sillage, le directeur de transport de la wilaya a souligné que la plupart des contraintes ont été levées à partir de la fin 2017 : «À la fin 2017, les contraintes ont commencé à être levées, notamment celle en relation avec l’argent. À un moment donné, on pensait qu’avec la crise financière, on ne terminera pas le projet, mais l’État n’a pas abandonné le projet et on a eu l’argent pour l’achever.

On a procédé aussi à des résiliations pour régler le problème de l’entreprise défaillante. Le conflit entre les entreprises et la réglementation ne nous permettaient pas d’intervenir. Nous, en tant qu’administration, on est restés impuissants», a-t-il affirmé. Pour rappel, le projet du téléphérique long de 5,5 km avec un total de 28 pylônes a été lancé en 2013. Il a été prévu initialement à la réception en 2017. Le premier tronçon est d’une distance de 2.5 kilomètres, reliant la gare de Bouhinoune au siège de la wilaya comportant 4 gares et 65 cabines.

Il permettra le transport de quelque 2 400 passagers par heure et par ligne. Le deuxième tronçon du projet reliera le siège de la wilaya au mausolée de Sidi Belloua, alors que le troisième reliera l’hôpital Sidi Belloua au village Redjaouna. Le transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu’à l’hôpital Belloua (Redjaouna) sera assuré par le système de télécabines, tandis que le reste du tronçon, soit à partir de cet établissement hospitalier jusqu’au mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m d’altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique. Ce projet a coûté la bagatelle de 8,7 milliards de DA.

