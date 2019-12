Les 32es de finale dès le 21 décembre

Les 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football auront lieu les 21, 22 et 23 décembre prochains, a indiqué mercredi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site internet. La course à la succession du CR Belouizdad, tenant du trophée, sera lancée le 21 décembre prochain. Pour cette nouvelle édition de l’épreuve populaire, le même système de compétition adopté la saison dernière sera reconduit avec notamment des demi-finales qui se joueront en aller et retour.

Pour ce qui est du tirage au sort des 32es et 16es de finale de Dame Coupe, la cérémonie aura le mardi 10 décembre prochain à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Aïn Bénian (Alger). Liste des 64 clubs qualifiés pour les 32e de finale : Ligue 1 : CR Belouizdad, MC Alger, MC Oran, JS Saoura, AS Aïn M’lila, CS Constantine, JS Kabylie, CABB Arreridj, USM Alger, USM Bel-Abbès, US Biskra, NA Husseïn Dey, ASO Chlef, ES Sétif, NC Magra et Paradou AC.

Ligue 2 : USM Harrach, JSM Béjaïa, MO Béjaïa, O. Médéa, USM Annaba, Amel Boussaâda, RC Arbaâ, DRB Tadjenanet, AS Khroub, OM Arzew, ASM Oran et WA Tlemcen. Division Nationale Amateur : USM Khenchela, IB Lakhdaria, US Béni Douala, NT Souf, CR Béni Thour, WA Boufarik, AB Chelghoum Laid, CR Village Moussa, MO Constantine et MSP Batna. Ligue Inter-Régions : CRB Houari-Boumediene, NASR El Fedjoudj, ES Guelma, FC Bir el Arch, CB Mila, ERB Bou Medfaâ, CR Zaouia, E. Sour Ghozlane, JS Bordj Menaïl, Hydra AC, IS Tighennif, IRB Sougueur et ARB Ghriss, IR Mécheria, CRB Adrar, SC Mecheria, O. Magrane, US Souf, MC El Bayad. Régionale 1 : NRB Lardjem, FCB Telagh, USM Oran et AB Sabath. Régionale 2 : M. Oued Chaâba, AS Marsa et MJ Arzew.