Les Canaris en danger au 20 Août

Le CRB recevra la JSK aujourd’hui à 15h au stade du 20 Août 1955, pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Cette rencontre est décisive pour les deux clubs qui visent deux objectifs différents pour cette fin de saison. Le CRB veut assurer son maintien, alors que la JSK veut terminer sur le podium pour participer à une compétition continentale la saison prochaine.

Le CRB qui reste sur deux précieuses victoires de suite, successivement face à l’ESS puis à l’OM, prétend à un troisième succès face aux Kabyles, pour augmenter ses chances de se maintenir. Les poulains de Abdelkader Amrani ont le moral au beau fixe et ne jurent que par la victoire face aux Canaris.

Quant à la JSK, qui reste sur trois contre-performances de suite face à l’ASAM, au PAC et au MCA, elle veut sortir la tête de l’eau. Les Kabyles comptent tout faire pour réussir une belle opération et retrouver la sérénité. «Nous sommes bien sûr très déçus par notre semi-échec face au MCA et nous devons réagir face au CRB en cherchant un bon résultat afin de nous racheter.

Nous ferons tout pour y parvenir», a déclaré le jeune milieu de terrain Oukaci. Les Kabyles sont dos au mur et doivent impérativement s’imposer pour éviter la crise lors des prochains rendez-vous. Pour cela, le coach Dumas utilisera à un adversaire qui lutte pour assurer son maintien.

Il pourra compter sur son excellent milieu de terrain, Tahar Benkhlifa, absent lors du classico de samedi dernier. Le retour du talentueux joueur ne sera que bénéfique pour le groupe. En revanche, l’attaquant Uche sera absent. C’est peut-être même la fin de saison pour lui, vu la gravité de sa blessure au genou.

Dumas attend donc de ses autres poulains une bonne réaction, pour mettre fin à cette série de faux pas. Ce qui est le souhait des supporters, de plus en plus inquiets. De son côté, le leader de la Ligue 1, l’USM Alger, effectuera un déplacement périlleux à l’Est pour défier l’un des mal-classés, l’AS Aïn M’lila.

Auteur d’une victoire laborieuse devant son public face à l’USM Bel-Abbès l’USMA doit se méfier d’une équipe de l’ASAM dont la victoire reste impérative pour pouvoir s’éloigner de la zone rouge. Un match qui s’annonce indécis et ouvert à tous les pronostics entre deux équipes qui luttent pour des objectifs diamétralement opposés.

A Sétif, l’ESS sous la houlette de son nouvel entraîneur Nabil Neghiz, aura à cœur de renouer avec le succès en recevant l’Olympique Médéa et mettre ainsi fin à deux défaites de rang. Cette journée sera amputée de trois rencontres : JS Saoura – DRB Tadjenanet, MC Alger – MC Oran et USM Bel-Abbès – NA Husseïn-Dey, décalées par la Ligue de football professionnel en raison de l’engagement du NAHD et de la JSS en compétitions africaines ainsi que du MCA en Coupe arabe.

CRB – JSK en direct sur Canal Algérie

La rencontre CRB – JSK sera retransmise en direct sur la chaîne Canal Algérie de la télévision nationale cet après-midi à partir de 15h00. Ainsi donc les supporters des deux équipes qui n’auront pas eu la chance d’être sur les gradins pourront suivre le match sur le petit écran.

M. L.

Le programme

15h00 : AS Aïn M’lila – USM Alger

15h00 : CR Belouizdad – JS Kabylie

17h00 : ES Sétif – O Médéa