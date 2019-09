Les Crabes en conquérants

Le stade Zougari de Relizane abritera, aujourd’hui, une très belle affiche entre le RCR local et le MOB, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue 2. Ce match revêt une grande importance pour le MOB car il coïncide avec le départ de Bouzidi qui sera remplacé sur le banc de touche par son adjoint, Kamel Adrar qui connait très bien la maison. Côté effectif, l’adjoint de Bouzidi ne devra pas trouver de difficultés pour former son onze rentrant car il aura en sa possession tous les joueurs exceptés Soltane et Naas qui sont convalescents.

Adrar optera sûrement pour la même défense et renforcera le milieu de terrain afin de jouer par des contres qui seront menés par Kadri et Chekhrit qui respirent la forme. Le moral du groupe est au beau fixe après les assurances du président concernant les arriérés des joueurs dont certains ont été payés alors que les autres le seront après le match d’aujourd’hui. Les joueurs sont armés d’une grande volonté pour revenir avec un bon résultat et effacer les deux derniers revers à l’extérieur où le MOB n’a récolté aucun point de ces deux déplacements.

Kamel Adrar, de son côté, s’est dit très optimiste pour ce match surtout qu’il a misé tout au long de la préparation sur le volet psychologique, un volet non négligeable lors de ce genre de situation où le MOB trouve des difficultés à s’imposer à l’extérieur. Les supporters, de leur côté, comptent envahir la ville de Relizane afin de venir en aide aux camarades de Bouledieb pour qu’ils puissent revenir avec un bon résultat qui permettra aux MOB de jouer les premiers rôles et de se rapprocher plus du peloton de tête. Signalons que la commission d’arbitrage de la fédération a désigné monsieur Aouina pour arbitrer le match et sera assisté de Kechida et Aouina alors que le quatrième arbitre n’est autre que Chaa. A titre de rappel, trois clubs se partagent la première place avec 9 unités.

Il s’agit du DRB Tadjenanet, du RC Arbaâ et de l’O Médéa. Ces derniers ont vu leur belle série de victoires prendre fin samedi dernier battus respectivement par le MO Béjaïa (1-0) et l’AS Khroub (2-0). En revanche, cinq formations n’ont toujours pas enregistré le moindre succès. Les clubs en questions sont : la JSM Béjaïa, l’Amel Boussaâda, l’OM Arzew, l’USM El Harrach et le MC El Eulma. Ce samedi, tous les projecteurs seront braqués sur le stade Imam Lyes, à partir de 16h00, où aura lieu la grosse explication entre deux des co-leaders, à savoir, l’O Médéa et le DRB Tadjenanet.

Z. H

Le programme

16h00

OM Arzew – USM Harrach

RC Relizane – MO Béjaïa

RC Arbaâ – AS Khroub

O Médéa – DRB Tadjenanet

17h00

JSM Béjaïa – JSM Skikda

A Boussaâda – MC Saïda

MC El Eulma – USM Annaba

19h00

WA Tlemcen – ASM Oran