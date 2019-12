Les Kabyles sans complexe

L’ES Tunis recevra la JSK, demain soir (20h), au stade de Radès, pour le compte de la 2e journée de la phase des poules de la LDC africaine. Ce choc opposera les deux leaders actuels du groupe D, après leurs victoires lors de la première journée, la JSK face au Vita Club du Congo et l’Espérance face au Raja de Casablanca. En jouant sur leur terrain et devant leurs supporters, les Tunisiens prétendent à battre la JSK et prendre la tête du classement. Les coéquipiers de l’ex-Kabyle, Lyes Chetti, partent donc favoris pour une qualification au prochain tour.

Cependant, le club kabyle n’a pas du tout l’intention d’être une victime, il est déterminé à se qualifier en ¼ de finale de cette ligue des champions. «On prépare convenablement le match face à l’Espérance, car on veut le gagner et aller très loin dans la compétition. Certes, il sera difficile face à au tenant du titre qui évoluera chez lui et devant son public, mais nous n’avons pas peur. Nos supporters attendent beaucoup de nous et nous ne les décevrons pas», avait déclaré le défenseur kabyle Bilel Tizi Bouali, avant le départ pour la Tunisie.

Côté effectif, plusieurs joueurs kabyles sont out pour le match de demain face aux Tunisiens, pour différentes raisons. Il s’agit des milieux de terrain, Malik Raiah et Juba Oukaci, et de l’attaquant Abdelwahid Belgherbi, pour blessures. Le portier Abdelkader Salhi lui a été écarté par le coach Velud pour des raisons disciplinaires. Par ailleurs, la rencontre de demain verra le retour du défenseur Badreddine Souyad qui a purgé sa suspension lors du précédent match face au Vita Club. Reste à savoir néanmoins s’il sera incorporé par le coach.

Celui-ci utilisera toutes ses cartes pour remporter cette confrontation. Comme prévu, le club kabyle a rallié la Tunisie hier après-midi. Le président Cherif Mellal et d’autres dirigeants ont accompagné les joueurs. L’équipe devait effectuer une séance d’entraînement, hier en fin de journée, pour récupérer du long voyage. La dernière séance d’entraînement devrait avoir lieu, ce soir, au stade qui abritera cette confrontation.

A signaler que la Confédération africaine de football (CAF), a désigné un trio d’arbitres sénégalais pour le match devant opposer, vendredi au stade Radès (Tunis), l’Esperance Sportive de Tunis et la JS Kabylie (Algérie), pour le compte de la 2e journée, groupe D, de la phase de poule de la Ligue des Champions d’Afrique de football. Le directeur de jeu sera Maguette Ndiaye, assisté de ses deux compatriotes, El Hadji Samba et Nouha Bangoura. Lors de la première journée du groupe D, la JS Kabylie avait remporté, vendredi, une précieuse victoire à Tizi-Ouzou contre les Congolais de l’AS Vita Club (1 – 0), alors que l’EST est allé battre le Raja Casablanca (2-0) au Maroc. L’autre match du groupe opposera samedi les Congolais de l’AS Vita Club aux Marocains du Raja.

M. L.