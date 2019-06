Les supporters appellent à une nouvelle marche

L’avenir du Mouloudia de Béjaïa devient de plus en plus inquiétant après l’hésitation de certains actionnaires de céder leurs actions au profit du CSA/MOB et le bout du tunnel qui tarde à se voir.

Après Boudiab, Ikhelf Mourad, Ikhlef Boubekeur et Mohand Sadji qui ont donné exactement 3 300 actions gratuitement au profit du CSA, aucun autre actionnaire ne s’est manifesté pour répondre aux vœux des centaines de supporters qui souhaitent leur départ immédiat à la tête du club et l’installation d’une nouvelle direction, ce qui donne une situation du blocage pour le club avec un nuage sur le ciel de la maison MOB.

C’est suite à cette situation que les supporters ont programmé une marche pour aujourd’hui à 17h qui démarrera du cercle du club sis à Lekhmis jusqu’au siège de la wilaya, où une délégation des Crabes devra être reçue sur place par les autorités locales pour discuter de l’évolution des choses après trois marches de suite.

Les supporters exigent le départ de tous les actionnaires qui doivent céder leurs actions au CSA et l’installation d’un nouveau bureau du CSA pour gérer les affaires courantes du club en attendant la désignation ou l’installation d’un nouveau président. Les supporters souhaitent l’implication des autorités locales, à leur la tête le wali de Béjaïa, qui doivent user de leur poids pour débloquer la situation et assurer cette transition pour sauver le MOB de la disparition.

Concernant le CSA, les supporters exigent aussi un changement radical avec la dissolution pure et simple de l’actuel bureau et l’organisation d’une nouvelle assemblée générale pour élire un nouveau président et nouveau bureau où les supporters seront impliqués.

Au rythme où vont les choses, le MOB risque d’avoir un retard énorme dans la préparation, car la majorité des clubs reprendront la fin juin et ont déjà débuté l’opération recrutement, alors que le club des martyrs est sans direction.

Sur un autre volet, plusieurs joueurs comptent saisir ces jours-ci la CRL afin de demander leur argent, eux qui ne sont pas payés depuis quatre mois. Le MOB pourra connaître la saignée si rien n’est fait ces jours-ci, surtout que Semahi a déjà signé à la JSS alors que Naas, Herida, Boueldieb et Bencherif sont en fin de contrat.

