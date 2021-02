Ligue1(15e journée) : La JSK corrige le MCA et l’ESS reprend son fauteuil en solo

Ligue1(15e journée) : La JSK corrige le MCA et l’ESS reprend son...

La JS Kabylie a survolé le clasico en corrigeant le MCA dans son antre du 5 juillet à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Deux buts à un a été le score final de la rencontre assez plaisante à suivre malgré l’absence des galeries des deux équipe pandémie du Corona virus oblige. Les Kabyles ont clairement montré leur supériorité puisque c’est eux qui ont ouvert la marque à la 48′ avant que le Mouloudia n’égalise dans un premier temps à la 64′. La JSK a réussi à se reprendre de plus belle en ajoutant, à la 80′ un deuxième but à son actif dans les buts de son ex keeper, passé depuis sous les couleurs du MCA, qui n’a rien pu faire sur les deux coups.

De son côté, le leader sétifien n’a pas fait dans le détail en infligeant, chez lui, à l’ASO Chlef une belle leçon de foot avec à la clé deux buts de Kendouci (17’- 60’) et un autre de Amoura.

Le MC Oran mené par son nouveau coach, Madoui, a également confirmé sa santé retrouvée face au Paradou AC en s’offrant une éclatante victoire par 3 buts à 1.

Les résultats

AS Aïn M’lila 0 – WA Tlemcen 3

MC Oran 3 – Paradou AC 1

ES Sétif 3 – ASO Chlef 0

MC Alger 1- JS Kabylie 2

Le classement

Pts J

1). ES Sétif 30 13

2). JS Saoura 29 14

3). O. Médéa 28 15

4). MC Oran 27 15

5). JS Kabylie 24 13

6). AS Aïn M’lila 23 14

7). USM Alger 21 14

8). CR Belouizdad 20 10

–). Paradou AC 20 15

10). MC Alger 19 12

11). RC Relizane 17 14

–). WA Tlemcen 17 14

–). NA Husseïn Dey 17 15

14). ASO Chlef 16 13

15). CS Constantine 14 13

–). USM Bel-Abbès 14 15

17). US Biskra 13 15

18). NC Magra 10 14

19). JSM Skikda 8 14

20). CABB Arréridj 4 14