L’instauration du brevet de transport gelée

La réunion des organisations nationales des transporteurs avec les cadres du ministère du Transport a abouti à trois décisions, à savoir le gel du brevet professionnel pour l’année 2019, la révision à la baisse du prix du brevet et des discussions avec les organisations des transporteurs sur le contenu et les modalités de la formation.

En effet, le directeur du transport de la wilaya de Tizi-Ouzou, Samir Nait Youcef, a confirmé : «Après la réunion de mardi dernier entre notre tutelle et les représentants nationaux des transporteurs, il a été décidé du gel du brevet pour l’année 2019, la révision à la baisse du prix du brevet et de tenir des pourparlers avec les représentants des transporteurs au niveau national sur le contenu et les modalités de la formation, des mesures qui se feront dès les semaines à venir».

À rappeler que les transporteurs ont déjà observé une journée de grève la semaine passée à Tizi-Ouzou et ont appelé à une autre grève de deux jours pour demain et après-demain. Cette mesure devrait normalement calmer les esprits pour laisser la place à la consultation et aux pourparlers. Sur un autre registre, à savoir celui du projet du téléphérique de Tizi-Ouzou, le même directeur informe que les travaux de réalisation et de finalisation de la première tranche sont en très bonne voie et s’achèveront vers la fin du mois de mars prochain.

«À présent, nous sommes en phase de déroulement des câbles. Les cabines sont au niveau du port d’Alger, nous les recevrons dans dix jours et nous pourrons à ce moment-là les installer et lancer les essais. Quant à l’alimentation en électricité, elle est en cours», a annoncé M. Nait Youcef, directeur du transport. Une bonne nouvelle, enfin, pour les habitants de Tizi-Ouzou en attendant la deuxième tranche.

Hocine T.

À rappeler que les transporteurs ont déjà observé une journée de grève la semaine passée à Tizi-Ouzou et ont appelé à une autre grève de deux jours pour demain et après-demain. Cette mesure devrait normalement calmer les esprits pour laisser la place à la consultation et aux pourparlers. Sur un autre registre, à savoir celui du projet du téléphérique de Tizi-Ouzou, le même directeur informe que les travaux de réalisation et de finalisation de la première tranche sont en très bonne voie et s’achèveront vers la fin du mois de mars prochain. «À présent, nous sommes en phase de déroulement des câbles. Les cabines sont au niveau du port d’Alger, nous les recevrons dans dix jours et nous pourrons à ce moment-là les installer et lancer les essais. Quant à l’alimentation en électricité, elle est en cours», a annoncé M. Nait Youcef, directeur du transport. Une bonne nouvelle, enfin, pour les habitants de Tizi-Ouzou en attendant la deuxième tranche. Hocine T.