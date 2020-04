Mesures préventives renforcées aux ports de pêche de Béjaïa

Le wali de Bejaia, Ahmed Maabed, a présidé, la semaine dernière, une réunion de travail avec l’ensemble des intervenants locaux dans le secteur de la pêche pour mettre en place un dispositif de renforcement des mesures préventives contre le Covid-19 au niveau des ports de pêches de la wilaya. Lors de cette réunion, à laquelle ont également assisté le DSP et l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, ainsi que des représentants de la marine nationale et des gardes de côtes, plusieurs mesures ont été prises pour assurer la protection des pêcheurs contre le Covid-19 durant l’exercice de leur activité.

C’est ce qu’a annoncé la cellule de communication de la wilaya dans un communiqué, au terme de cette rencontre. «Une réunion de concertation a été présidée par monsieur le wali avec les professionnels du secteur de la pêche dans le cadre du renforcement des mesures préventives pour la lutte contre la propagation du Coronavirus. Les responsables de la sécurité au niveau du port de Bejaia ont également assisté à cette rencontre, ainsi que le directeur de la santé et l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. Ils ont tous expliqué longuement les mesures de protection et les barrières appliquées pour la sécurisation des pêcheurs», a-t-on affirmé.

Parmi les dispositions prises au terme de cette séance de travail, la réalisation de campagnes périodiques de désinfection dans les ports de pêche, l’interdiction d’entrée aux personnes qui ne sont pas directement liées aux activités exercées à l’intérieur des ports de pêche, l’obligation du port de bavettes et le respect de la distanciation sociale. Pour le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, ces mesures permettront à quelques 1500 pêcheurs de reprendre leur activité, ce qui assurera l’approvisionnement du marché local en poisson, notamment en ce mois de Ramadan.

De son côté, le président de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de Bejaia a tenu à remercier les pouvoirs publics pour toutes les mesures prises pour assurer aux pêcheurs les conditions favorables à l’exercice de leur activité. «Nous remercions le wali d’avoir pris l’initiative d’organiser cette rencontre dans le but de relancer l’activité au niveau des ports de pêches de la wilaya, tout en mettant en place des mesures préventives contre le Covid-19. Cela permettra aux pêcheurs de reprendre leur activité et de s’assurer ainsi des ressources financières pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles», a-t-il indiqué.

A noter que la flottille de pêche de la wilaya renferme pas moins de 297 unités, dont 21 chalutiers, 52 sardiniers et 224 petits métiers. Une fabrique de glace, un entrepôt frigorifique et une unité de réparation navale sont à la disposition des marins-pêcheurs. La production halieutique annuelle dans la wilaya de Bejaia est estimée à 3 000 tonnes. Cette production reste largement en deçà des potentialités dont la wilaya dispose, eu égard notamment à son littoral long de plus de 100 kilomètres et aux multiples projets inscrits, ces dernières années, par l’Etat au profit de la région.

B. S.