Naftal réaffirme le maintien de l’ouverture des stations-service

Les stations-service restent ouvertes au public à travers le pays et approvisionnées pour répondre à la demande des citoyens, a assuré mercredi à Alger le directeur de communication du Groupe Naftal, Djamel Cherdoud.

Dans d’une déclaration à l’APS, M. Cherdoud a fait savoir que les stations-service restent ouvertes à travers le pays à l’exception de deux stations dans la wilaya de Blida- et l’approvisionnement reste maintenu tout en apportant un démenti formel quant à la rumeur selon laquelle les stations-service seront fermées à travers le territoire national. De plus, pendant le confinement partiel, il existe un service minimum entre 19h et 7h du matin destiné aux ambulances, aux véhicules des corps constitués et en cas d’urgence, souligne le même responsable.

Pour rappel, M. Cherdoud a récemment assuré que, même dans le cas où les autorités sanitaires mettront en confinement des wilayas ou des régions abritant des installations de Naftal, la Société approvisionnera les populations concernées par les produits pétroliers nécessaires (ga zbutane) à partir de ses centres de stockages et distribution limitrophes.

Dans ce sens, il avait alors expliqué que Naftal a mis en place une cellule de crise au niveau central, ainsi que d’autres au niveau régional, et qui se réunissent d’une façon permanente par vidéo-conférence, pour gérer cette situation, en collaboration avec les directeurs de l’énergie des wilayas. Ainsi, a-t-il dit, la société agit par « scénarios évolutifs », et, à chaque scénario, « elle prend les dispositions nécessaires pour s’adapter à la situation, en faveur des citoyens, et conformément aux orientations des pouvoirs publics ».