«Pour le départ du système», acte 10

10e vendredi de mobilisation à Tizi-Ouzou, sous les slogans «Système dégage», «Le peuple veut le départ de la bande» ou encore «Non à une justice sélective».

Détermination et constance demeurent les mots d’ordre du mouvement populaire qui ne faiblit pas dans la capitale de Djurdjura. Le peuple reste fidèle à la voie tracée et à l’engagement pris le 22 février, pour faire partir tous les symboles du système. Comme à l’accoutumée, la marche traditionnelle du vendredi reste le miroir qui reflète les réactions du peuple face aux décisions et événements qui marquent la scène politique qui connaît actuellement une agitation sans précédent.

Pour les citoyens, venus des quatre coins de la wilaya, à travers des slogans brandis et scandés, «La priorité est le départ du système». Le peuple, comme c’est le cas depuis le début de son mouvement, a dit clairement non une nouvelle fois en réponse à la feuille de route de Bensalah, «Non», «Laissez le peuple décider tout seul», «Le peuple ne veut pas des hommes du système, d’élections le 4 juillet, d’une sélective», «Le système fait semblant de ne pas comprendre», «Le peuple veut une transition gérée par des représentants du peuple».

Les dernières arrestations n’ont évidemment pas manqué de faire réagir les manifestants. Les avis sont unanimes : «Non à une justice sélective», «Jugez-les tous !», «Pour une justice saine», «Jugez Said, jugez Taib» ou encore «Pour l’indépendance de la justice» ou encore «Gaid Salah, soyez du côté du peuple». Les manifestants, qui ont emprunté le chemin habituel de toutes les marches, à savoir du portail de Hasnaoua jusqu’à la place de la Bougie, sont restés fidèles au principe de non-violence, ne cessant de crier «Pacifique, pacifique !».

Sur des pancartes et banderoles on pouvait lire «Quand l’injustice devient loi, la résistance est un devoir», «La démocratie est notre choix, la manif continue», «Le peuple est uni, pour vous c’est fini», ou encore «La Kabylie vous dit Fakou Tetnehaw Ga3». La revendication d’une assemblée constituante populaire, à travers des délégués de quartiers, cités et villages (…) a également été exprimée à travers des affiches imposantes, faisant matière à un grand débat entre les citoyens.

Les marcheurs continueront ensuite leur procession, hurlant des slogans d’unité et de fraternité : «Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots». A noter qu’aucun incident n’a été enregistré et les marcheurs ont fini par se disperser dans la quiétude et le calme.

Kamela Haddoum.