Réunion du gouvernement: Plusieurs secteurs au menu

« Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce jeudi 3 septembre 2020, une réunion du gouvernement, qui s’est déroulée par visioconférence.

L’ordre du jour a porté sur l’examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs de l’agriculture et du développement rural et celui de la pêche et des productions halieutiques. Lors de cette réunion, il a été procédé, également, à la présentation de quatre communications relatives aux secteurs de la culture, des transports, de l’intérieur et de la santé.

Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural relatif à l’examen d’un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 96-459 du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles.

Ce projet de décret exécutif vise à assouplir les procédures de création des coopératives agricoles en réduisant les pièces exigées pour leur constitution, en transférant aux directeurs des services agricoles de wilaya la réception des dossiers et leur traitement au plan local et en fixant les délais pour leur règlement.

En outre, ce projet de décret permet, également, l’ouverture du champ de la coopération à toutes les filières agricoles tout en facilitant les nouvelles formes d’organisation et de mutualisation des activités des coopératives.Le gouvernement a endossé ce projet de décret exécutif.

Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques relatif à l’examen d’un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 04-86 du 18 mars 2004 fixant les tailles marchandes des ressources biologiques.

Ce projet de décret exécutif s’inscrit dans le cadre de la préservation et de l’exploitation durable des ressources halieutiques à travers notamment la révision de la taille minimale marchande de certaines espèces en vue de les protéger et permettre ainsi une gestion durable des ressources halieutiques.

Le gouvernement a endossé ce projet de décret exécutif.Le gouvernement a entendu un exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts sur la nouvelle stratégie de protection et de valorisation du patrimoine culturel dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale.

Dans sa communication, la ministre de la Culture et des Arts a mis en exergue le riche potentiel de biens culturels que l’Algérie possède, dont 7 sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, 1.043 biens protégés classés au plan national dont 800 sites archéologiques, 5 parcs culturels, 22 secteurs sauvegardés et 64 sites naturels et culturels classés.Dans ce cadre, le ministère de la Culture et des Arts œuvre à mettre en place une nouvelle stratégie dans le but de promouvoir, de valoriser et de mieux protéger ce patrimoine culturel.

Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre des Transports sur la stratégie de développement du secteur du transport aérien dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale.

La stratégie proposée englobe tous les volets liés au transport aérien, notamment la gestion des aéroports, le développement du transport aérien au plan domestique et au niveau international, la création du Hub d’Alger, le développement de l’activité de fret aérien, le dimensionnement de la flotte aérienne ainsi que les modalités de son financement.

Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire sur quatre projets de marchés de gré à gré simple avec des entreprises publiques pour le raccordement au gaz naturel au niveau de la wilaya de Médéa.

Ces projets ont pour objet le raccordement des localités de sept communes de la wilaya de Médéa au réseau public de distribution de gaz naturel. Il s’agit, respectivement, des communes de Si El Mahdjoub, Ouled Bouachra, Hanacha, Bouaichoune, Gouia, Rebaia et Sidi Ziane. Lesdits projets s’inscrivent dans le cadre du programme de développement prioritaire destiné à la prise en charge des préoccupations des populations habitants les zones d’ombre de ces communes.

Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur le projet de réalisation d’un centre hospitalo-universitaire de 700 lits à Staouéli (Alger).Ce pôle sanitaire est appelé à renforcer les structures de soins au niveau de la wilaya d’Alger et contribuer aussi à désengorger et à réduire la pression existante sur les structures hospitalières.

Ce projet du CHU a pour objet de fournir les prestations sanitaires de haut niveau et dans toutes les spécialités.Il aura également à prendre en charge la mission de formation du personnel médical dans des conditions pédagogiques modernes ».