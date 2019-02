SAADOU SAUVE … LE NUL

La JSK continue de perdre des points à domicile en se faisant accrocher, hier au 1er Novembre, par le MCA (1-1) dans le clasico de la 21e journée de Ligue 1 Mobilis.

Un nul heureux en somme pour la formation kabyle qui a frôlé une défaite certaine, puisque le MCA, qui menait au score dès la 44e minute sur un but de Frioui, a raté le KO à la 64’ suite au penalty loupé par son milieu de terrain Amada.

Et c’est contre le cours du jeu que les Canaris, qui ont livré l’une de leurs plus mauvaises prestations à domicile depuis le début de la saison, parviennent à rétablir la marque grâce au défenseur Saâdou, d’une jolie reprise de tête suite à un corner de Benouycef (67’). Un nul qui n’arrange pas les affaires de la JSK, qui accuse désormais sept points de retard sur le leader, l’USM Alger, et qui se voit aussi sous la menace de plusieurs prétendants pour le fauteuil de dauphin qu’elle occupait jusque-là.

Hier, la JSK porté par un public en or qui a garni comme à l’accoutumé les gradins du 1er novembre, n’a pas été à la hauteur, en livrant une prestation en-dessous de la moyenne face à une équipe du MCA, mieux organisée et plus entreprenante notamment en attaque malgré son infériorité numérique dès la 32e minute de jeu suite à l’expulsion de son défenseur malien Nieung, coupable d’une faute grave sur le numéro 6 de la JSK, Benyoucef.

Alors que tout le monde s’attendait à voir la JSK se relancer enfin dans le match, après un début timide, ce sont plutôt les capés de Adel Amrouche qui mettent le turbo en dominant les débats en milieu de terrain tout en opérant par des contre-attaques très bien menées par Benaldjia et Tebbi. Et c’est sur un contre de ce dernier que Frioui ouvre le score pour le MCA, suite à un centre de Hachoud, à cinq minutes de la fin de la première période.

Un but qui scia les jambes des Canaris, incapables de porter le danger dans le camp adverse tellement la ligne d’attaque composée du trio Fiston-Belgherbi-Hamroune a fait montre d’une inefficacité déconcertante au grand bonheur des joueurs du MCA, qui avaient vraiment failli revenir à Alger avec la totalité du gain, n’était-ce ce retournement de situation à la 64’ lorsqu’Amada rate le penalty du KO, suivi de l’égalisation réussie par Saâdou cinq minutes plus tard.

Une égalisation qui n’a pas pour autant satisfait les supporters de la JSK, qui voient ainsi leur équipe enchaîner avec un troisième faux pas de suite après le nul à domicile face à l’ASAM (1-1) et la défaite chez le PAC (2-0).

Pour sa part, l’USM Alger, grâce à son succès hier au stade Omar Hammadi de Bologhine par 1 but à 0, face à l’USM Bel Abbès, consolide son fauteuil de leader (44 points) soit sept longueurs d’avance sur la JSK (37 points) et se dirige ainsi droit vers son huitième titre de champions et ce à neuf journées de la fin de la saison.

En bas du tableau, le CR Belouizdad auteur d’une éclatante victoire (1-0) chez un autre mal classé, en l’occurrence l’O Médéa, partage désormais la dernière place avec l’USMBA (19 points), alors que le DRBT, vainqueur (2-0) contre l’ESS, rejoint le MCO à la 13e place avec 21 points et un match en moins.

A. C.

Les résultats

JS Kabylie 1 – MC Alger 1

DRB Tadjenanet 2 – ES Sétif 0

O Médéa 0 – CR Belouizdad 1

USM Alger 1 – USMB Abbès 0

CS Constantine 0 – ASA M’lila 0

MC Oran 0 – Paradou AC 2