Tebboune signe un décret dispensant du Service national les citoyens de 30 ans et plus

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé jeudi un décret portant dispense des obligations du Service national au profit des citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé ce matin un décret présidentiel portant dispense des obligations du Service national au profit des citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés », lit-on dans le communiqué « Sont également dispensés de ces obligations les citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020 et qui n’ont pas encore régularisé leur situation vis-à-vis du Service national », a conclu le communiqué.