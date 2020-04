Trois nouveaux cas guéris du COVID-19 à Bouira

Après un traitement qui a duré deux semaines, trois personnes contaminées au Covid-19, ont pu quitter l’hôpital Mohammed Boudiaf de Bouira le week-end dernier, selon un communiqué de la direction de la santé de la wilaya. Ces trois personnes, âgées de 45, 25 et 62 ans, ont été complètement guéri de cette maladie et les résultats des deux analyses effectuées par l’institut pasteur ont confirmé leur guérison. Ces trois patients originaires des communes de Chorfa et de Lakhdaria, ont pu regagner leurs domiciles mercredi soir et un suivi médical sera assuré par les équipes médicales de la santé de proximité.

A rappeler enfin, que 10 personnes sont guéries et ont quitté l’hôpital de Bouira en bonne santé, depuis le début de la pandémie dans la wilaya. Deux personnes ont cependant trouvé la mort au début de ce mois d’avril, suite à des complications liées à des maladies chroniques. Actuellement et au niveau de la wilaya de Bouira, seuls trois personnes sont toujours sous traitement au niveau de l’hôpital de Bouira, qui compte également un cas suspect qui a été placé en isolement en attendant les résultats des analyses.

Le bilan global, de contamination au niveau de la wilaya de Bouira, s’élève à 18 personnes, issues des communes d’El-Esnam, Bouira, Sour El-Ghozlane, Bechloul, Chorfa, Lakhdaria, Ahnif et Ouled Rached. La wilaya de Bouira n’a pas enregistré un nouveau de contamination au Covid-19 depuis samedi dernier.

Oussama K.