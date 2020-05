Un dangereux réseau criminel démantelé à Aïn Bessam

Les éléments de la compagnie de la gendarmerie nationale de la commune d’Aïn-Bessem, localité sise à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, viennent de démanteler un dangereux réseau de vente et de trafic de drogue et de produits stupéfiants. Composé de 14 éléments, tous originaires de la région d’Aïn-Bessem, ce réseau était également spécialisé dans le vol de véhicules, des motocycles et les agressions sur les grands axes routiers à travers plusieurs localités de la wilaya.

Selon un communiqué du groupement de la gendarmerie nationale de Bouira, c’est suite à plusieurs semaines d’investigation que les enquêteurs de la gendarmerie, ont pu identifier l’ensemble des membres de ce réseau. Ces derniers ont été tous, appréhendés durant la journée du jeudi dernier et des perquisitions ont même été effectué dans leurs domiciles respectifs, ce qui a permis à la saisie de pas moins de 2,5 kg de kif traité, de 40 comprimés de psychotropes, des armes blanches, des téléphones portables, d’une somme d’argent en liquide dépassant les 260 millions de centimes et aussi à la récupération d’un motocycle volé.

Les membres de ce réseau seront présentés au début de la semaine prochaine, devant le procureur de la République auprès du tribunal d’Aïn-Bessem. Ils sont poursuivis pour les délits de constitution d’association de malfaiteurs, vols avec usage d’armes blanches, vente et trafic de drogue et de produits stupéfiants et agressions sur la voie publique.

Oussama Khitouche.