Velud insiste sur la victoire

La JSK poursuit sa préparation pour le match de championnat face au CRB qui se jouera lundi prochain, au stade du 1er Novembre, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Après la victoire enregistrée face à Horoya, lors du match aller de la Ligue des champions, le coach prépare un autre rendez-vous, cette fois-ci en Championnat devant le CRB. Voulant préserver la bonne dynamique dans laquelle se trouve son groupe depuis le début de la saison, Hubert Velud a motivé ses joueurs, lors de la séance de la reprise effectuée lundi soir.

L’entraîneur des Jaune et Vert en a profité pour leur demander d’oublier le match de Horoya et de tout faire pour enchaîner avec une autre victoire face aux Rouge et Blanc de la capitale. «Je vous remercie pour les efforts fournis face à Horoya et cette victoire enregistrée, en Ligue des champions. Cependant, on doit oublier cette rencontre et se concentre sur la prochaine face au CRB, en Championnat, ô combien importante. On doit tout faire pour la gagner et rester sur cette bonne dynamique», a lancé le coach à ses joueurs, lors de la séance de reprise. En d’autres termes, Velud ne veut aucun relâchement et souhaite préserver la sérénité qui règne au sein du groupe.

Pour leur part, les Canaris ont écouté attentivement leur entraîneur. D’ailleurs, ils s’entraînement avec beaucoup de sérieux pour assurer une bonne préparation pour ce match qui les opposera aux Belouizdadis. Les coéquipiers de Hamroun veulent à tout prix s’offrir le CRB afin de renforcer leur capital point. A noter qu’ils ont encore cinq jours devant eux pour bien préparer cet important rendez-vous. Côté effectif, seul le Kenyan Juma est aux soins, car il souffre des adducteurs. Mais puisqu’il ne souffre de rien de grave, tout porte à croire qu’il sera prêt pour ce rendez-vous. La disponibilité de tous les joueurs donnera plusieurs solutions au coach Velud, qui utilisera toutes ses cartes gagnantes contre le CRB pour le battre.

Ce qui reste le souhait de tous les amoureux de la JSK qui attendent ce match avec impatience. La JSK continuera sa préparation jusqu’à dimanche prochain avant d’entrer en regroupement, en prévision du match de la prochaine journée. En plus d’un match d’application programmé pour hier soir, Velud travaillera les différents volets avec ses poulains avant le jour J. Cependant, tout porte à croire qu’il ne va pas chambouler son onze, en prévision de cette rencontre. Satisfait du rendement de l’équipe face à Horoya, il préservera l’ossature de son groupe avec la possibilité d’un seul ou deux petits changements devant les gars de Laâquiba.

Le coach mise sur une victoire avant de préparer ses guerriers pour le match retour de Conakry, en Ligue des champions. Une victoire face au CRB et une qualification en Ligue des champions sera le meilleur scénario pour les Canaris afin de bien continuer leur parcours. Velud et ses poulains comptent tout faire pour atteindre ces deux objectifs et procurer de la joie aux amoureux du club.

M. L.