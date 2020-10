Zetchi: « Les joueurs de l’UNAF doivent être considérés comme des joueurs étrangers »

Le président de la Fédération algérienne (FAF), Kheireddine Zetchi, a réitéré mardi à Alger son opposition à ce que des joueurs de l’Union nord-africaine de football (UNAF) puissent évoluer dans d’autres championnats que les leurs, sans être considérés comme des étrangers, considérant que cette situation soit « préjudiciable » pour le football national.

« Tous les pays d’Afrique sont nos frères. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Autrement dit, si un joueur tunisien n’est pas considéré comme étranger en Algérie, cela doit être valable aussi pour un Camerounais ou un Sud-africain », a déclaré le président de la FAF, en conférence de presse à Alger.

Zetchi a ainsi considéré que « cette situation serait préjudiciable pour le football national », car il pourrait voir bon nombre parmi ses meilleurs joueurs se rendre dans les championnats de pays voisins.

« Mon souhait est de voir nos meilleurs joueurs rester en Ligue 1, d’une part pour élever le niveau du championnat national, mais aussi pour aider nos clubs à briller sur le plan continental. Or, si nous approuvons le fait qu’ils ne soient plus considérés comme des joueurs étrangers dans d’autres pays, plus rien n’empêchera ces derniers de les recruter en masse. Ce qui n’est pas dans notre intérêt », a-t-il ajouté.

L’année 2019 a été marquée par un exode massif de joueurs algériens vers l’étranger, particulièrement en Tunisie, où ils n’étaient pas considérés comme des joueurs étrangers. Une souplesse administrative ayant permis à certaines formations tunisiennes, notamment l’Espérance Tunis, d’engager pas moins de sept joueurs algériens.

Ainsi, et par peur qu’une position favorable de l’Algérie vis-à-vis de cette situation n’aggrave un peu plus les choses, Zetchi réitère son refus d’y adhérer.

Concernant le nombre de joueurs étrangers qui seront autorisés dans le championnat national pendant la prochaine saison, le président de la FAF a indiqué qu’il a été maintenu à deux.

Deux joueurs « valables » qui, selon lui, pourront apporter « un plus » au club qui les engagera et lui permettront de briller, tant sur le plan national qu’international.