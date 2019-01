Riche programme à Seddouk

L’association socioculturelle «Thadukli», du village Ighil H’mama, dans la commune de Seddouk, a concocté un riche programme à l’occasion du nouvel an berbère, dont la célébration s’étalera sur trois jours, soit les 10, 11 et 12 janvier. Dans ce cadre, cette association compte organiser une caravane culturelle amazighe dans les rues de la ville de Seddouk avec la participation de troupes musicales qui viendront des wilayas de Batna, Tamanrasset et Ghardaïa, ainsi qu’une course cycliste. Il est aussi prévu la réalisation et l’inauguration d’une fresque murale sous forme d’un calendrier amazigh au niveau du 2e rond-point du village Ighil H’mama. Exposition, pièce théâtrale, jeux traditionnels et soirée radiophonique sont aussi au programme de cette célébration de Yennayer au village Ighil H’mama. Pour les organisateurs, «la célébration de Yennayer sera un rendez-vous culturel, historique et un espace d’échange, de rencontre et d’animation». Pour clore en beauté la célébration du nouvel an berbère 2969, un couscous géant sera servi à tous les convives.



F. A. B.