Exposition, concours et solidarité au menu

Chaque année, le collectif Ath L’khir de Takerboust, dans la commune d’Aghbalou, célèbre à sa manière le nouvel an berbère. Ainsi, depuis quelques jours, les préparatifs vont bon train pour faire de Yennayer, consacré fête nationale, un rendez-vous de communion et de solidarité.

À cette occasion, le collectif Ath L’khir a prévu un programme riche en activités, comportant une exposition mettant en exergue l’art culinaire kabyle et les différentes facettes de la culture amazighe. Aussi, il sera tenu une table ronde, autour du thème de Yennayer, lors de laquelle des habitants seront conviés à livrer leurs impressions sur cet événement célébré depuis la nuit des temps par les Amazighs. Comme Yennayer est moment de partage, de solidarité et de convivialité, les membres du collectif ont aussi pensé aux personnes démunies. Ainsi, il est projeté de venir en aide à pas moins de 120 familles de condition modeste. Selon les membres du collectif, des couffins alimentaires contenant divers produits de première nécessité seront distribués à 120 familles de la localité. Il est aussi prévu la distribution de couvertures au profit de la même catégorie. Selon les initiateurs de l’action, cette opération a été financée grâce aux dons des âmes charitables de la localité.

«Chaque année, nous marquons une halte pour célébrer Yennayer, une date phare de la culture et de l’histoire des amazighs. Fidèles aux valeurs de solidarité et de partage de nos ancêtres, nous avons pensé à partager ce moment avec les personnes démunies, surtout en cette période de froid. Nous allons donc procéder à la distribution de couffins alimentaires et de couvertures à 120 familles nécessiteuses. L’année dernière, nous sommes venus en aide à 60 foyers à l’occasion de Yennayer. Cette année, nous ferons donc mieux.

À travers ce geste, nous voulons à tout prix perpétuer les principes de solidarité et d’entraide propres à la société kabyle, en général, et à notre localité, en particulier», confie un membre d’Agraw Ath L’khir. Par ailleurs, le même collectif compte inaugurer le jour «J» la fontaine du village après la finalisation des travaux de rénovation et de modernisation engagés il y a quelques semaines.



Djamel M.

