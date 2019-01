Les enfants de moins de 15 ans ciblés

L’association Thadawsa d’aide aux malades chroniques et aux cancéreux a organisé, avant-hier vendredi au CEM Tazaghart Achour du chef-lieu communal, une journée de consultations au profit des enfants de moins de 15 ans. Selon M. Laouchedi, président de ladite association, une équipe médicale pluridisciplinaire composée de sept médecins spécialistes (deux pédiatres, un chirurgien, un orthophoniste, et trois psychologues) ont pris part à cette journée de santé dans le souci de faire bénéficier de soins spécialisés toutes le franges de la société, particulièrement la plus démunie. Ainsi et selon les initiateurs de cette action, deux heures après le lancement de l’activité, pas moins de 40 consultations en pédiatrie, en orthophonie et en psychologie ont été recensées. Il a été aussi enregistré une bonne affluence de familles. Pour M. Laouchedi, cette journée de consultations était une occasion pour les parents d’échanger avec les médecins spécialistes sur divers troubles et difficultés très courants parmi les enfants, tels que les troubles du langage, la dyslexie, relevant de l’orthophonie, les problèmes liés à la motricité. Selon notre interlocuteur, l’enfant peut prétende à une consultation spécialisée et faire l’objet, si besoin est, d’un suivi médical. Il est utile de signaler que c’est l’association qui prend en charge les frais du suivi médical des nécessiteux. Pour les besoins en médicaments, une pharmacie gratuite a été mise à la disposition des malades dans le besoin, toujours par la même association. Pour revenir à la journée, M. Laouchedi indiquera que tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour la réussite de l’action, «grâce à l’implication des services de la polyclinique d’Aghbalou lesquels ont mis à la disposition de l’association des plateaux médicaux et autres moyens d’accompagnement», précise-t-il. Par ailleurs, Thadawsa compte organiser à la fin de ce mois une journée de formation en gériatrie au profit des auxiliaires de vie. En plus des cours théoriques, une conférence sur cette thématique sera assurée par un médecin venu spécialement de France. Il convient de rappeler que depuis sa création, il y a plus d’une année, l’association Thadawsa d’aide aux malades chroniques et cancéreux a organisé plusieurs actions, majoritairement de santé publique, à travers la commune d’Aghbalou. L’on peut citer, entre autres, les journées de dépistage du diabète, d’hypertension artérielle, des cancers du sein et du col de l’utérus… L’association s’est tracée comme objectif d’aider les populations reculées à avoir un accès facile aux soins, notamment spécialisés.



Djamel Moulla