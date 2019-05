Asma, Agraw, Amel Zen, Ahres et Abbes Aït R’zine à l’affiche !

Durant ce mois de Ramadhan, la vie nocturne s’anime de plus belle dans la capitale des Hammadites. Les amateurs d’art et de culture ont le choix entre la maison de la culture Taos Amrouche, le théâtre régional Malek Bouguermouh ou la cinémathèque de Béjaïa pour se divertir, durant ce mois de jeûne. En effet, les responsables du secteur relevant du ministère de la Culture n’ont, d’ailleurs, pas manqué de mettre le paquet en ce mois de Ramadhan.

Des programmes riches et variés ont été concoctés pour la circonstance. Au programme figurent de la musique, du cinéma et du théâtre à souhait au chef-lieu de wilaya, mais aussi à travers plusieurs communes. De nombreuses soirées musicales seront animées par des chanteurs locaux et aussi par des chanteurs chevronnés, dont des professionnels connus sur la scène artistique, tels Rabah Asma, Boudjemaa Agraw, Abbes Ait R’zine, Amel Zen, Asifaz, Ali Meziane, Hacène Ahres, Tinhinane, groupe Babylone, groupe Dzair.

Il y aura aussi, pour la première fois à Béjaïa, l’artiste Amar Amarni et en prime un duo avec la chanteuse croate Jasmina Petrovic en présence aussi de l’attaché culturel de la Croatie. Outre la ville de Béjaïa, plusieurs communes vont être également animées durant ce mois sacré. Sur le sujet, le directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa, Omar Reghal, soulignera : «Des artistes locaux et connus vont se produire dans 35 communes durant ce Ramadhan. Nous avons, aussi, en collaboration avec l’ONCI, assuré huit spectacles à la maison de la culture avec des chanteurs chevronnés».

Dans ce sillage également et à l’occasion du mois de Ramadhan 2019, le théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa a concocté un programme riche qui se déroulera à la petite salle du théâtre, et ce du 11 mai au 2 juin à partir de 22h30. Au menu, des pièces théâtrales pour adultes et enfants, des spectacles humoristiques et one-man-show et des spectacles d’animation pour enfants (Magiciens & clowns). On citera à cet effet la pièce «Saha l’artiste» de Omar Fetmouche, ou encore le one-man-show «Fodil zalamit» de Fodil Assoul.

Par ailleurs, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, la cinémathèque de Béjaïa a prévu un programme entièrement dédié à «La comédie au cinéma» à raison de trois séances par jour, 13h00, 15h00 et 22h00. On citera le film «La chèvre» de Francis Veber, «L’autre 8 Mai 1945 – Aux origines de la guerre d’Algérie», un film de Yasmina Adi. Il y aura aussi le film «Hors-la-loi» de Rachid Bouchareb. Cela dit, ce mois sacré de Ramadhan a indéniablement changé le mode de vie de la population qui s’est adaptée à un nouveau rythme, puisque les veillées sont particulièrement prisées. Les gens investissent les rues qui connaissent une animation inhabituelle à Béjaïa.

Achour Hammouche