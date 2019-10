De nombreux clubs créés

Indubitablement, la salle polyvalente est devenue le point de chute pour les jeunes de la commune. Cet établissement de jeunesse a un programme chargé. D’ailleurs, elle ne désemplit pas toute la semaine notamment les weekends et les mardis après-midi. En plus des activités ordinaires, d’autres clubs ont été créés ces derniers jours. On citera le groupe de musique, celui de soroban et bien sûr le club de lecture. « Nous avons mis le paquet. À la demande des jeunes et des parents, nous avons répondu à toutes les sollicitations. D’ailleurs, nous avons pratiquement toutes les disciplines.

Nous avons aussi constaté un fort engouement pour l’initiation à l’informatique, le théâtre et surtout la musique dont le groupe excelle déjà à la reprise des chansons du terroir », nous a confié, M. Mohamed Tellache, en sa qualité de directeur de cette structure. Il est aussi revenu sur le programme estival. « Cela a été une réussite. Nous avons donné l’occasion à plus de cinq cents jeunes de la région de prendre part à des sorties-plages. À peine donc achevé ce programme, nous avons repris nos activités au début du mois de septembre », a-t-il ajouté. Par ailleurs, cet interlocuteur est très content d’avoir lancé le club vert (botanique).

D’ailleurs, il est donné à tout le monde de jeter un regard sur les merveilles des jeunes ayant déjà lancé le club de plantes d’ornement. » C’est vraiment déjà une prouesse. Nous envisageons de lancer un jardin botanique autour de toute la salle. C’est ce qu’il y de plus beau. Nous appelons d’autres membres à s’associer à cette initiative », nous a répondu un jeune enfant qui arrosait les plantes. Le directeur de la salle a déjà lancé un appel aux jeunes universitaires volontaires de participer à la vie dans cet établissement. » Nous appelons toujours ceux animés d’une volonté à venir nous aider pour lancer des cours de soutien aux élèves et aussi à encadrer certains clubs tel celui d’informatique », a souligné M. Mohamed Tellache.

Par ailleurs, ce dernier est sur la constitution du groupe de randonneurs qui participera aux randonnées annoncées par la Direction de la jeunesse et des sports et l’office des établissements de jeunes de la wilaya dans son programme qui sera lancé le 12 octobre prochain jusqu’au 18 avril. « Nous sommes dans le groupe 1 aux côtés du Complexe Sportif de proximité de Tizi-Gheniff, des maisons de jeunes de Frikat, de Draâ El Mizan, d’Ain Zaouia, d’Ait Yahia Moussa et d’autres structures de jeunesse du sud de la wilaya. Ce sont des randonnées pédestres avec des guides de la DJS », a annoncé notre interlocuteur. Celui-ci nous a aussi appris que des activités sont prévues pour la célébration des fêtes nationales et religieuses dont celle de la commémoration du massacre du 17 octobre 1961 à Paris qui sera commémorée la semaine prochaine.

Amar Ouramdane