Des animations et des débats au programme

La 4e édition du FISEVE (Festival itinérant sciences et vivre-ensemble) se déroulera du 17 au 20 juillet, au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou.

L’hébergement des festivaliers se fera au niveau de l’auberge de Tizi Rached et des locaux de l’association «Axxan n Dda Ali». Cet événement est organisé, pour rappel, par l’association «Ayen» (Association for Youth and Engagement), qui œuvre à généraliser et à vulgariser les sciences et les technologies afin de développer les capacités, les connaissances, l’esprit critique et l’esprit d’analyse des jeunes et des enfants.

La spécificité de cette 4e édition a trait aux thématiques liées au vivre ensemble à travers l’animation scientifique, numérique et les animations de débat. Plus concrètement, ce Festival, qui commence à avoir une dimension nationale, consiste à former et à accompagner des jeunes de 12 régions du pays afin de mener des actions, des projets et des animations en sciences numériques et vivre ensemble au niveau de leurs localités.

Rencontrés à leur siège, sis à l’auberge de jeunesse d’Azazga, les membres de cette association, composée essentiellement de jeunes, filles et garçons, étaient à pied d’œuvre afin de peaufiner les derniers détails pour la réussite de cet événement. Mme Lagoun, secrétaire générale d’«Ayen» nous dira : «Notre association est issue d’un mouvement de jeunes intéressés par les sciences, les nouvelles technologies et le numérique et dont l’objectif est de développer l’esprit critique et d’analyse chez les jeunes, à travers des animations, des expériences et des jeux.

En août 2016, des membres de l’association «Les Petits Débrouillards» de l’Ile de France ont assuré la formation d’une vingtaine de jeunes du village Tignatine (Azeffoun) dans le domaine de l’animation en sciences et numérique, et ce durant 3 jours.

A son issue, les animateurs fraîchement formés ont pu expérimenter les compétences acquises lors d’une journée festive ouverte au public. C’était la naissance de la première édition du Festival itinérant sciences et vivre ensemble.»

