Film documentaire sur les grottes de Gueldaman

Depuis l’année 2010, la grotte préhistorique de Gueldaman, sise dans la commune de Bouhamza, à quelques encablures de la ville d’Akbou, wilaya de Béjaïa, fait l’objet de fouilles et de nouveaux travaux de recherches. Ces derniers sont effectués par le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), sous la direction du Dr Farid Kherbouche, chef du projet des fouilles sur ce site millénaire.

Il est à signaler que les trois grottes merveilleuses préhistoriques de Gueldaman, dans la région de Bouhamza, à 75 km au sud-ouest de Béjaïa, placent le site parmi les plus importants d’Afrique. Dans ce sens et selon le rapport du CNRPAH, «la grotte s’étend sur une superficie de 1 800 m2 et dispose d’une galerie de plus de 80 m, constellée de piliers stalagmitiques dont l’abondance offre un cadre de contemplation magnifique, enjolivé de surcroît par leurs formes variées et curieusement découpées (stalactites, stalagmites, piliers, planchers, etc.).

En ce qui concerne les fouilles archéologiques, conduites par une équipe du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH) et dirigées par le Pr Slimane Hachi puis par le Dr Farid Kherbouche, elles nous fournissent une multitude de données scientifiques précieuses.» Contacté pour en savoir plus sur les perspectives d’avenir concernant la poursuite de l’exploration et des fouilles, le Dr Farid Kherbouche, directeur du CNRPAH révélera : «Les fouilles sur site reprendront d’ici la fin de l’année ou bien au plus tard durant le premier trimestre 2020.

Il y aura, entre autres, un défrichement du terrain, des aménagements intérieurs et une exposition.» Notre interlocuteur informe également de la réalisation d’un film documentaire sur les grottes des Gueldaman. De son côté, le directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa, Omar Reghal, affirme à ce propos : «Les grottes de Gueldaman sont un site préhistorique et un repère historique mais aussi culturel singulier.

On encourage l’équipe de chercheurs, conduite par le Dr Farid Kherbouche, à poursuivre leur effort, les assurant de notre soutien indéfectible. Les autorités locales sont aussi partie prenante pour la mise en valeur de tout le site.» Il est à noter que la grotte (Gld1) dans l’Adrar Gueldaman a bénéficié d’un programme de recherche pluridisciplinaire du CNRPAH depuis 2010. Également à Bouhamza, ce lieu est classé site archéologique dans la liste du patrimoine national par arrêté du 10 juin 2019 JO N°51 du 21 août 2019.

Achour Hammouche