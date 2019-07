La troupe Ithran n dda Lmulud en compétition

La troupe Ithran n dda Lmulud, de l’atelier de danse de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, représente l’Algérie au 32e Concours international de danse folklorique Golden Kargoz, en Turquie.

La compétition, en cours dans la ville turque de Bursa depuis le 7 juillet, se prolongera jusqu’au 12 juillet et enregistre la participation de 24 pays. La cérémonie d’ouverture a eu lieu avant-hier dimanche au Kulturpark Open Air Theater, avec une prestation de 3 minutes pour chaque troupe.

Hier, la troupe algérienne, composée de 7 danseurs, 4 danseuses et 6 musiciens, devait faire une prestation de 8 à 10 mn de danse kabyle, chaouie et algéroise lors d’un spectacle de rue à Huzurvi et au centre culturel Nazim Hikmat, à Nulifer. Aujourd’hui, elle se présentera à Mudanya et à Açikhava. Jeudi prochain, les représentants de l’Algérie entameront les choses sérieuses, puisqu’ils devront convaincre le jury par une performance de 8 mn.

L’étape finale aura lieu le 12 juillet, à partir de 21h45, avec un passage de 5mn pour chaque troupe. C’est durant la même soirée qu’aura lieu la cérémonie de clôture avec la remise de prix aux finalistes. La troupe classée première s’adjugera le golden KaragÖz et 5 000 €, la deuxième le silver Kargöz et 3 000 €, tandis que la troisième se verra attribuer le bronze Karagöz et 2 000 €. Il y aura aussi deux mentions honorables et 1 000 € et en sus du Tueksoy special award pour d’autres participants.

Pour rappel, la troupe de danse folklorique des ateliers de la maison de la culture Mouloud Mammeri a été créée en 1985. Baptisée Ithran n dda Lmulud en 1989, à l’occasion du 1er anniversaire de la mort de Mouloud Mammeri, elle est spécialisée dans la danse kabyle, chaouie, algéroise, tindie, allaouie…

Depuis sa création, elle a participé à plusieurs manifestations nationales organisées à Annaba, Oum El-Bouaghi, Tiaret, Ouargla, Sétif, Guelma, Sidi Bel Abbes, Constantine, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Mascara, Tamanrasset…, et internationales, en Turquie (1987), Espagne (1986), Maroc (1986), Suisse (1999), France…

Sonia Illoul.