Lancement d’une formation sur l’expression corporelle

Le Théâtre régional Kateb Yacine (TRKY) a lancé, dimanche dernier, une formation destinée aux comédiennes et comédiens, autour du thème «L’expression corporelle». A cette occasion, les organisateurs ont fait appel à un chevronné du 4ème art, en l’occurrence El-Hadi Chérifa, qui a enseigné douze ans à l’École nationale d’art dramatique de Bordj El-Kiffan et vingt-cinq ans au Conservatoire d’Alger. Il a également été formé à l’Académie chorégraphique de Moscou (Russie). Rencontré sur place, Chérifa a confié : «Nous vivons actuellement avec des images d’une certaine technologie. Tout est animé. Pour cela, le théâtre doit s’actualiser à l’époque et ne pas rester figé.» Et de continuer : «Ce n’est pas le masque facial qui exprime, mais c’est tout le corps. L’expression passe par le cerveau, puis le facial et tout le corps, pour donner une image plus complète du texte.» Ainsi, le formateur, spécialiste en chorégraphie, allie par nécessité, l’expression corporelle et la musique, selon lui. «Il faut savoir qu’il y a une musicalité qui accompagne le texte.» Pour ce qui est du programme de cette formation, il a affirmé : «Nous aurons une formation rythmique et une expression musicale qui se fera avec l’expression corporelle. Le comédien donnera la réplique à son partenaire, en attendant la musicalité qui lui indiquera le moment de répondre. Cela forme aussi l’oreille !» Il est à souligner que cette formation s’est poursuivie jusqu’à mercredi à raison de quatre heures par jour.

M A Tadjer