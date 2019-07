Le musée municipal bientôt restauré

L’APC de Béjaïa vient de lancer une étude pour la restauration du musée de la ville des Hammadites.

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a effectué dans ce sens une visite au niveau du musée, construit en 1902, qui avait abrité par la suite le siège de la Radio Soummam et quelques associations. Le premier responsable de la wilaya, accompagné du président de l’APC, son vice-président, les directeurs de la culture et de l’Agence foncière ainsi que du président de l’association de sauvegarde du patrimoine, a pu constater que cette structure renferme encore des vestiges très importants, dont des stèles libyques et des fresques.

« Ces œuvres, que d’aucuns jugent d’une richesse inestimable, doivent être dévoilées au grand public », a insisté le wali, dont le souci est de valoriser l’histoire de Béjaïa, notamment, durant le Moyen-âge. Durant cette période, la région était un carrefour de sciences et de civilisations, en Méditerranée. Le wali a, en outre, insisté sur la nécessité de lancer les travaux rapidement, afin que le Musée municipal reprenne sa vocation initiale et accueille le grand public.

Par ailleurs, dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel de la capitale de Hammadites, un espace a été mis à la disposition des artistes et artisans de la wilaya, au niveau de La Casbah pour exposer leurs œuvres. Lors d’une discussion engagée pour écouter les doléances des artistes et artisans, le wali a tenu à les encourager afin de poursuivre leur travail, qui contribue de façon efficiente à la mise en valeur de notre patrimoine, très riche, qui témoigne du passage des différentes civilisations et du savoir-faire des anciens.

A noter que la Direction de la culture, à sa tête Omar Reghal, a concocté un programme artistique varié à La Casbah. Des soirées qui ont drainé un public nombreux, venu pour assister aux spectacles offerts par Rahima Khelfaoui et la troupe «Lewhama».

Achour Hammouche