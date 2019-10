Un nouveau livre sur la psychologie positive en Tamazight

Il y a quelques années, personne ne l’aurait cru. Un livre traitant du développement personnel en tamazight est actuellement dans les librairies. C’était, en effet, un domaine nouveau que les plus chevronnés dans la littérature amazighe ne pouvaient aborder, déjà que dans les langues les plus développées, le domaine était très récent. C’est dans ces circonstances que Mourad Touak, psychologue clinicien, a travaillé d’arrache-pied pour arrimer la langue amazighe à ce domaine nouveau. Mourad Touak vient, en effet, d’éditer, en tamazight, un livre sur la pensée positive aux éditions AfraMed. «Abrid n talwit» est le titre de cet ouvrage de psychologie dédié à toutes les personnes en quête de bonheur. Le livre vient couronner un long travail de recherche multidimensionnel.

Pour pouvoir écrire un livre sur le domaine qui en somme la spécialité de l’auteur, il fallait au préalable partir à la recherche des mots et des concepts. Étant nouvelle dans le créneau, la langue amazighe n’offrait pas de grandes facilités. L’auteur a dû aller les chercher dans les méandres du lexique des anciens tout en recourant aux néologismes. L’auteur qui n’est toutefois pas à sa première publication n’est pas un néophyte dans le domaine. En 2018, Mourad Touak a déjà publié un premier ouvrage sur le même thème de la psychologie positive, intitulé «Le champ du bonheur». Le travail accompli a été accompagné d’un CD en tamazight. Pour rappel, l’œuvre a eu un écho très positif du lectorat qui découvrait ainsi un premier travail sur la psychologie dans sa langue. Habituellement, les livres de psychologie, il fallait aller les chercher dans les langues étrangères et souvent sur Internet car non disponible en format papier.

Aujourd’hui donc, Mourad Touak introduit un domaine nouveau dans le chant d’utilisation de la langue amazighe. Il participe magistralement à faire passer cette langue du stade de langue objet d’étude à celui de langue instrument d’étude. En effet, la langue de nos ancêtres ne peut pas rester indéfiniment l’objet des études dans les classes et les laboratoires de linguistique. Tamazight doit servir à l’usage des domaines scientifiques et technologique. En matière de nouvelles technologie et informatique, des groupes de travail ont déjà pu réaliser des logiciels de dessin pour enfants et une panoplie d’autres outils de travail. L’usage de la langue amazighe ne doit surtout pas rester au stade de l’écriture uniquement.

Akli N.