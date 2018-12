Levée de rideau sur la 2ème édition

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 166 lecture(s)

Une marche en costumes traditionnels et artistiques de diverses couleurs à travers les artères de la ville d’Amizour, c’est la manière par laquelle a débuté hier la fête d’ouverture de la 2eme édition des rencontres théâtrales organisées par l’association culturelle «arts sans frontières» de la wilaya de Béjaïa, et qui seront abritées par le centre culturel Malek Bouguermouh de la ville. Cette animation de rue se veut par les organisateurs un moment de joie des artistes et surtout une opportunité et une façon d’inviter le public à venir assister à la manifestation. C’est aussi histoire que le 4éme art reconquit son public pour que la manifestation soit complète, et c’est cela l’objectif de ces rencontres. «Nous voulons d’abord faire la joie et l’animation dans cette ville par la manière artistique en mettant en avant les œuvres théâtrales pour mettre en exergue le rôle du théâtres dans la société», dira Aziz Boumaza, président de l’association organisatrice de ces rencontres. Des rencontre qui vont aussi vulgariser cet art par l’apport des experts à l’image de Omar Fetmouche qui va parler du théâtre hors les murs, Ikhloufi Djamel qui, lui, parlera du théâtre amazigh et puis Ahmed Cheniki qui s’intéressera au théâtre algérien d’aujourd’hui. Ajouter à cela de multiples conférences, tables rondes et ateliers autour, qui feront partie du menu de cette manifestation pour le développement de cet art. Il va y avoir surtout, et durant les 5 jours de la manifestation, des soirées exclusivement théâtrales qui attireront certainement un grand public, surtout qu’on sera en vacances hivernales scolaires. L’on citera à titre d’exemple la troupe Assirem d’Akbou qui montera sur les planches, aujourd’hui jeudi à 18 heures avec sa pièce intitulée «Antigone» dont le rôle est joué par la célèbre comédienne d’écran kabyle Hassiba Ait Djebara. La troupe T6 jouera sa pièce «Ami Mouh» vendredi, puis la troupe Igrawliwen fera la soirée du samedi avec sa pièce «Amedah»

Nadir Touati.