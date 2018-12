Des livres et contes exposés

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 128 lecture(s)

Alors que le 11e Salon du livre du Djurdjura s’est achevé avant-hier dans la ville de Tizi-Ouzou, c’est à Draa El-Mizan qu’il a fait escale depuis lundi dernier. La bibliothèque communale abrite depuis le 17 décembre jusqu'au vingt-cinq du même mois une exposition de livres avec la participation de la librairie "DEM-Soft". En effet, cette initiative a surtout été prise pour permettre aux élèves d'acheter des livres durant toute la semaine. «C'est une suite du salon du livre qui s'est tenue dernièrement à Tizi-Ouzou. Nous offrons cette opportunité non seulement aux enfants mais aussi aux adultes de se frotter au livre avec un large éventuel d'ouvrages. Ce sera aussi une occasion au public de rencontrer des auteurs, notamment ceux de notre région», nous dira Madame Moudir en sa qualité de directrice de cette bibliothèque. Beaucoup d'ouvrages parascolaires de plusieurs disciplines sont disponibles, destinés aux élèves tous paliers confondus du primaire jusqu'au lycée. «Nous n'attendions pas cette exposition. Ce fut pour nous une grande surprise. D'ailleurs, en un laps de temps très court, nous avons pu installer des milliers d'ouvrages sur les étals. Comme nouveauté aussi, nous avons ramené avec nous une série de jeux éducatifs. Ils sont destinés surtout aux enfants du préscolaire et de la maternelle. Les parents ont, donc, l'embarras du choix», nous expliquera le gérant de "DEM -Soft". Si pour les premiers jours, l'affluence n'est pas importante, les organisateurs comptent qu'ils recevront beaucoup de visiteurs dès ce vendredi, premier jour des vacances d'hiver. De son côté, la directrice a mis en place tout un programme pour accueillir des enfants qui viendront durant cette période participer aux clubs de lecteurs. «Nous avons de plus en plus d'adhérents. Pendant les vacances, nos portes restent ouvertes toute la journée si bien que les lecteurs peuvent venir lire sur place ou emprunter des livres. Presque une année, après la mise en service de cette bibliothèque, nous avons remarqué un grand engouement chez les bibliophiles», nous déclarera la directrice en marge de cette exposition. Par ailleurs, nous avons appris que M. Mustapha Hadj Ali, auteur de "Les bagnards algériens de Cayenne", dédicacera cet ouvrage retraçant la douloureuse histoire de ces algériens déportés en Nouvelle Calédonie et ailleurs auxquels cet écrivain a consacré ce livre. D'autres écrivains seront invités pour animer des conférences et des ventes-dédicaces. En tout cas, l'initiative est bien accueillie, d'autant plus que l’espace convient à ce genre d'activités. «Nous espérons que cet exposition sera bénéfique pour tous», conclura la directrice de la bibliothèque.

Amar Ouramdane.