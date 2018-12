Une édition à la mémoire de Sonia

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 126 lecture(s)

Le Festival national du théâtre professionnel (Fntp) prévu à Alger du 22 au 31 décembre a programmé 18 spectacles en compétition pour sa 13ème édition dédiée à la mémoire de la grande comédienne Sonia, ont indiqué avant-hier les organisateurs. Sonia, une des icônes de la culture algérienne disparue en mai 2018, a voué toute sa vie au 4e Art dont elle demeure une des figures les plus marquantes. Outre le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), en lice avec la pièce "Macbett", 16 théâtres régionaux et une association (Issers, Boumerdès) participent à cette 13e édition qui compte 16 pièces sur l'ensemble des spectacles en compétition, montées sur des textes algériens. "Juba II", de Tizi Ouzou, "Maâroudh lel'Haoua" d'Oran, "Ya lil, ya aïn", de Constantine, "Kaât intidhar" (salle d'attente), de Batna, "H'Zem el Ghoula" de Bejaïa et "Fel'Haït" (dans le mur), de Sidi Bel Abbès, figurent parmi les pièces en compétition lors de l'édition 2018. Huit Prix sanctionnant les meilleurs, spectacle, mise en scène, texte, scénographie, création musicale, et rôles masculin et féminin devront être décernés. Six spectacles seront présentés hors compétition au théâtre municipal d'Alger-Centre. Parallèlement aux représentations, les organisateurs ont programmé des conférences consacrées aux études et à la recherche sur le théâtre algérien ainsi que des ateliers de formation sur l'éclairage et le métier de comédien.