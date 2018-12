Le TR de Tizi-Ouzou se distingue

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou vient de se distinguer et de belle manière en décrochant deux prix au 10e Festival national du théâtre amazigh à Batna (FNTA) qui s’est déroulé du 13 au 19 du mois en cours. Le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou a participé avec la pièce «Célibattantes» du metteur en scène Houche Abderrahmane et du scénographe Habbel Boukhari. Le jury a jugé d’attribuer le prix de la meilleure scénographie à Habbel Boukhari et le deuxième prix, celui de la meilleure interprétation féminine, à la comédienne Zoulikha Talbi. Une pièce qui a épaté l’assistance de par son thème d’actualité dont la société ne cesse de subir les conséquences, parfois dramatiques entre deux générations qui se confrontent. L’année 2018 se termine en beauté pour le théâtre régional Kateb Yacine qui vient d’être propulsé aux premières loges du 7e art, et qui ne cesse de s’imposer sur la scène nationale tant par ses productions que par ses formations et activités continues. «Le théâtre régional Kateb Yacine participera à la 13e édition du Festival national du théâtre professionnel qui se tiendra du 22 au 31 décembre 2018 au TNA (Alger) et présentera la pièce Juba II du metteur en scène Lyès Mokrab qui est programmée pour le 24 du mois en cours à 15 h.

M. A. Tadjer.