Manel Gharbi, du chaâbi au haouzi

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

La chanteuse Manel Gharbi s’est produite, en fin d’après-midi de samedi dernier, au théâtre régional Kateb Yacine, en présence du wali, Abdelkrim Chater, de députés, de la directrice de la culture, Nabila Gouméziane, du directeur de la santé, d’autres responsables et d’un public nombreux constitué notamment de familles. Le concert de plus de trois heures, à travers différents styles de musiques, fut une véritable fresque mauresque que le public a beaucoup applaudie. La chanteuse passera du haouzi au malouf, au zidane puis au chaâbi. Elle conclura son récital, en soirée, avec quelques chansons française, espagnole et kabyles. Elle a interprété «Intas Adyas» (Kamel Hamadi), «Jahen bazaf yalmeziane» (Akli Yahiatène), Yemma (Karima)... Des morceaux qui furent très appréciés par le public enchanté. Approchée à la fin du concert, la chanteuse, Manel Gharbi, dira: «Je suis heureuse d’être ici à Tizi-Ouzou. J’ai toujours aimé écouter Cherif Khedam, Akli Yahiatène, Aït Menguellet, Matoub et tous ces grands artistes kabyles qui ont tant enrichi la culture algérienne. Je suis en pleine tournée nationale et la Kabylie fut incontournable. Hier, j’étais à Béjaïa, demain ce sera Oran, puis Mostaganem, Constantine, Annaba, le sud du pays, Biskra, Béchar et Ghardaïa. J’aime chanter dans tous les styles».

M. A. T.