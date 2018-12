Riche programme pour les vacances scolaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 60 lecture(s)

Les journées théâtrales pour enfants seront lancées le dimanche 23 Décembre 2018. Le théâtre régional Kateb Yacine met à profit les vacances scolaires aux enfants par des journées du 7ème art qui débuteront le 23 courant et qui s'étaleront jusqu'au samedi 5 janvier 2019, soit la veille de la reprise des chemins de l'école pour un second trimestre qui, généralement s'annonce chargé. Ainsi, c'est le théâtre régional de Mostaganem qui annonce la couleur en présentant «Pièce théâtrale Nour». Les enfants retrouveront leurs magiciens et clowns qu'ils apprécient : Najib, Ben Hammou, Kinous et kouki. La nouveauté est la troupe étrangère dans Shadow, le grand spectacle familial fusion cinéma-silhouettes prévu vendredi 28 du mois en cours. "Attemagh" de l'association Etoile Filante de Draâ Ben Khedda, revient pour rappeler aux enfants les conséquences et les malheurs de la vanité, de l'orgueil ... Des messages de bonne conduite et de morale que les enfants méditeront ! Le dimanche 30 du même mois en cours, la générale "Aqcic amencuf " ou l'enfant méchant, attirera les bambins qui seront certainement très nombreux. Un produit du TRKY. La chorale More house Collège Glee Club des USA drainera du monde, mercredi 2/1/2019. Les clowns Djoudjou et Chakchouk du TR d'Oran animeront l'après-midi du jeudi 3 Janvier. L'association Ibturen de Larbaâ Nat Irathen clôturera ce programme par une générale de la pièce Ghriba m tqelmunt tazegaght, le samedi 5 Janvier 2019. Les spectacles débuteront vers 14 h.

M. A. T.