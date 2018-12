18 wilayas présentes

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le onzième Festival du chant patriotique s’ouvre aujourd’hui à Béjaïa. Il verra la participation d’une vingtaine de troupes venues de dix-huit wilayas du pays.

Le programme de ce Festival a été arrêté conjointement entre le forum des associations et la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya au cours d’une réunion organisée au théâtre régional de Béjaïa. Sous le slogan «Gloire, espoir et fidélité», cette édition sera organisée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports avec l’honorable collaboration du wali de Béjaïa. Vingt troupes issues de dix-huit wilayas du pays ont été d’or et déjà conviées. Toutes les régions de l’Algérie seront représentées, le Sud avec les troupes de Tamanrasset, Tindouf, Adrar et Illizi…, l’Est par les troupes de Skikda, Guelma, Sétif…, l’Ouest sera représenté par les troupes de Mosataganem, Tlemcen, Mascara… et enfin le Centre du pays sera représenté par les chorales d’Alger, Seddouk, Bouira et la chorale Emilira de Béjaïa. Ces multiples chorales feront vibrer, durant quatre jours, la capitale des Hammadites au rythme de divers chants patriotiques. À cet effet, la DJS a déjà concocté un programme bien ficelé. La réception des différentes troupes aura lieu aujourd’hui, mercredi 26 décembre, au niveau de la maison de jeunes Mohamed Boudiaf sise au château de la comtesse dans la commune d’Aokas où une réunion de coordination y sera également organisée. L’hébergement sera assuré au niveau des auberges du château de la comtesse, de Tichy, de Soumari et du camp de toile de Melbou. Le lendemain, c'est-à-dire le jeudi 27 décembre, toutes les troupes se rassembleront au niveau de la place du 1 novembre, ex-Place Gueydon, avant de rallier le TRB pour assister à l’ouverture officielle du Festival et le début des compétitions qui opposera la troupe de Cheikh Aheddad, vainqueur de la précédente édition, à la troupe «Melodies de l’Ouest» de Maghnia. Ainsi, les compétitions se poursuivront les vendredi 28 et samedi 29. Les résultats seront proclamés au niveau du TRB le dimanche 30 décembre et des prix seront décernés aux vainqueurs. En marge des multiples rounds de la compétition, les différentes troupes auront à revisiter l’Histoire et découvrir la splendeur de plusieurs emplacements de la wilaya de Béjaïa à travers des visites guidées. Plusieurs sites ont été déjà choisis par les organisateurs, à savoir le musée d’Ifri, le parc de Gouraya, les chutes et les montagnes de Tizi N’Berber dans la daïra d’Aokas, en plus d’une visite à travers les différentes artères de la ville de Béjaïa et de son port. Selon le chef de service Jeunesse au niveau de la DJS, Lemnouar Boubekeur, «l’organisation d’un pareil événement a pour but de resserrer les liens entre des jeunes issus des différentes régions d’Algérie, de mettre en valeur et sauvegarder le patrimoine culturel national, ainsi que de faire connaître les vestiges tant historiques que naturels de la wilaya de Béjaïa. En tout cas, ce Festival sera une occasion qui permettra aux centaines de jeunes de la wilaya de Béjaïa d’agrémenter leurs vacances en découvrant les multiples facettes de notre patrimoine culturel national».

Sami D.