Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

A peine la quarantaine, le jeune auteur Yahia Zioui, titulaire d’une licence d’études appliquées en informatique, sortant de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a signé son onzième ouvrage «à chaque invention, une histoire» qu’il livre aux lecteurs. Un ouvrage d’histoires passionnantes d’une soixantaine d’inventions qui ont révolutionné le monde de la plus modeste à la plus sophistiquée qu’il a classées en onze chapitres selon le domaine d’utilisation .

La Dépêche de Kabylie : Vous n’êtes pas à votre premier ouvrage, n’est-ce pas ?

Yahia Zioui : C’est mon onzième ouvrage. Ce ne sont pas des écrits personnels. Je me suis attelé à rassembler des dictons, des histoires, des prises de positions et des réflexions des penseurs et des inventeurs de ce monde. Pour moi, c’est une manière de simplifier la recherche aux lecteurs passionnés de ce qui a révolutionné le monde. Tout au début, je me suis intéressé au Prophète Mohamed QSSSL en lui consacrant un ouvrage dans lequel des savants européens et autres parlent de lui et notamment de sa grandeur. Puis, j’ai eu l’idée d’écrire «Les meilleurs dictons du monde», «Sources de sagesse», «Histoires d’intelligents» et bien d’autres. Ils ont été édités tous par la maison d’éditions «Tala N’Tiqith» de Béjaïa. Mon dernier ouvrage qui s’intitule «Likouli ikhtiraâ qissa», c’est-à-dire (A chaque invention , une histoire), a été présenté au Sila 2018 et actuellement, il est en vente partout. Selon les échos que je reçois chaque jour, il est trop demandé, d’autant plus, la qualité est meilleure que les autres, notamment en ce qui concerne la calligraphie, les illustrations et le papier utilisé.

Pourquoi avoir opté pour cette thématique ?

Eh bien, comme je suis passionné par les inventions, je me suis dit pourquoi ne pas partager cette passion avec les lecteurs ? L’important dans tout cela n’est pas la présentation de ces inventions, mais ce sont surtout les étapes que chacune a connues à travers les siècles et les temps, ainsi que l’idée géniale de chaque inventeur. Personne aujourd’hui ne se pose la question sur l’objet qu’il utilise au quotidien pour savoir d’où il vient ou comment a-t-il vu le jour. Certains ne se donnent même pas la peine de regarder autour d’eux comment les choses ont évolué depuis l’âge de la pierre. Ainsi, grâce à mes lectures et à mes recherches, j’ai pu reconstituer un corpus de 60 importantes inventions qui ont révolutionné l’humanité entière, lesquelles j'ai expliquées par des histoires. D’ailleurs, j’ai pris même le soin de les classer en chapitres.

Comment avez-vous fait votre choix ?

J’ai choisi les plus fascinantes d’entre elles, dans tous les domaines, allant de l’électricité à l’édition et l’écriture et d’autres domaines tels la photographie, les inventions diverses, les inventions médicales, le transport terrestre, l’aviation, les armes, les instruments de musique, l’information et la communication… parce qu’on ne peut pas faire une liste exhaustive, elles sont des milliers.

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire en arabe ?

Tout d’abord, parce que je maîtrise bien cette langue et puis j’excelle dans la recherche dans cette langue. Il faut aussi se mettre à l’évidence, le lectorat arabophone est plus large avec l’arabisation du système éducatif depuis la fin des années 70. Tout de même, je réfléchis de traduire tous les ouvrages en langue française et surtout en Tamazight parce que cette dernière a besoin d’un tel souffle, basé sur les expériences d’autrui. C’est ce que je souhaite, dès que j’aurai terminé le douzième ouvrage.

Donc, les lecteurs peuvent en espérer un autre…

Oui, il est en phase finale. C’est un autre ouvrage dont le titre est «Pas de pain, pas d’amour». Contrairement aux autres, il comporte des écrits et analyses personnelles de nombreux fléaux, dont celui du chômage, de la harraga (émigration clandestine), suicide et autres. En quelque sorte, ce sera une sonnette d’alarme. Je suis convaincu qu’il aura son impact sur notre jeunesse. C’est une sensibilisation tous azimuts. Mettre entre les mains des lecteurs mon onzième ouvrage est une sollicitation à la réflexion, à la recherche et à la création, parce que dans chaque être humain, il y a un génie qui sommeille. Chacun peut, à sa manière, participer à la marche de l’humanité et non à sa destruction, en prenant conscience de ce qui l’entoure. L’aventure humaine est grandiose et ne se limite pas aux exemples que j’ai présentés. On pourrait remplir des milliers d’ouvrages avec ce qui a été inventé depuis que le monde existe.

Entretien réalisé par Amar Ouramdane.