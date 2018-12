De jeunes Vendéens hôtes de Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 38 minutes | 98 lecture(s)

Une délégation française de La Vendée, de la préfecture de La Roche-sur-Yon, est arrivée, mercredi dernier, à Tizi-Ouzou sur invitation des deux associations «Ithran» et «Aswal», en collaboration avec la DJS.

Des échanges culturels et scientifiques sont à consolider et à diversifier, dira le directeur de la Jeunesse et des Sports, M. Iltache Dahmane, que nous avons rencontré au CLS, où une exposition scientifique est organisée par la DJS, en collaboration avec les associations de Béni Z’Menzer et d’Azazga, et qui durera jusqu’à demain. La délégation vendéenne, composée de onze personnes, dont sept enfants, a effectué une visite à travers les stands. «Nos invités sont émerveillés par la volonté et la créativité de nos jeunes», nous dira M. Iltache. Catherine Renaudin, présidente de Maison de quartier et l’association AMAQY, spécialisée dans la photographie, n’a pas caché son émerveillement : «J’accompagne ces enfants dans leur démarche scientifique. Nous ne pouvions rester insensibles à cette invitation. L’exposition est merveilleuse. Tout est tellement bien illustré et expliqué. Ces jeunes ont appris beaucoup de choses et ils arrivent si bien à nous les transmettre. Ils ont travaillé sur de nombreux sujets très différents et ça c’est très intéressant», dira-t-elle. L’exposition propose en effet des travaux touchant au climat, avec des phénomènes optiques, des photos, des imprimés en 3 D… Notre interlocutrice ajoutera : «Ici ou en France, nous remarquons que les parents s’impliquent de plus en plus dans ce que leurs enfants font !». Hanae, Lina et Hymde, trois jeunes participantes, nous diront quant à elles : «Nous sommes heureuses de cet échange de connaissances et d’expériences, notamment dans le domaine de la photographie, un métier qui nous passionne». Les membres de l’association «Ithran» nous expliquent que leur travail consiste notamment à sensibilisation les jeunes sur les dangers du NET sur la cybercriminalité, Nicolas Pichon, un membre de la délégation française a lui aussi tenu à exprimer sa satisfaction : «Nous sommes très contents de nous retrouver ici à Tizi-Ouzou et nous remercions les responsables pour l’accueil chaleureux et leur parfaite prise en charge. Nous sommes émerveillés par les thèmes proposés par ces jeunes de Tizi-Ouzou. Nous sommes venus avec un travail sur la photographie que nos jeunes ont conçu durant toute une année. Il est important que les enfants soient initiés à la chose scientifique et soit encouragés dans leurs recherches et conceptions scientifiques. Ils ont besoin d’échanges et de lieux et occasions, comme celle-ci, pour présenter leurs travaux. Et c’est génial de constater que ces mômes ont tout compris, ils se sont appropriés les projets !».

M A Tadjer