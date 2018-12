Yerkb-iten lɣiḍ meqqren yimezdaɣ

Par DDK | Il ya 48 minutes | 54 lecture(s)

Ɣas ma iwekked-d unemhal n tkebbanit n Sonalgaz i tɣamsa taɣenawt, deg wagguren iɛeddan, d akken ur d-tettili ara tmerna deg ssuma n trisiti d lgaz n temdint deg useggas n 2019, maca deg tilawt, ladɣa deg tɣiwant n Mɛatqa, ɣesbent temsal. Ddurt iɛeddan, tella-d yiwet n tmerna s wazal n 50% ɣer 200% deg ssuma n yisufar n trisiti d lgaz n temdint. Sdat n tmerna-agi, yerkeb lɣiḍ meqqren imezdaɣ n tɣiwant n Mɛatqa. Deg taluft yecban ta, yiwen umezdaɣ n taddart n At Zɛim, yewhen yenna : ‘’ Tagi d timerna neɣ d tukerḍa!!’’. Dayen ur iqbbel leɛqel n umdan. Dɣa d tikelt tamezwarut n tkebbanit n Sonalgaz anda ula d imḍebbren teɛna temsalt, yettabaɛen ɣer tsemsart n tɣiwant n Mɛatqa, yellin tiwwura-s deg wagguren iɛeddan, ur sɛin ara tiririt ɣef ucetki n yimezdaɣ. Ladɣa yiwen n wulɣu i d-yeddan deg tfakturin n trisiti d lgaz, anda i d-yewwi ɣef yimezdaɣ ad xelsen ugar n 960 n yidinaren, s ssebba n tuksa d tirin n yisufar-agi, mebla ma yella waya deg tilawt. Aɣbel yella-d, yakan, sdat n leɛḍil yellan deg lexlas n trisiti d lgaz n temdint. Leɛḍil-a n sin(02) wagguren, ssebba-s d tullya n tsemsart n Sonalgaz n tɣiwant n Mɛatqa. Ayen i d-yeglan s’’tukerḍa’’ ɣef leḥsab n yimezdaɣ n tɣiwant i yennejmaɛen sdat n tsemsart, imi deg xamsa (05) n wagguren, timezduɣin selḥayen ugar n tsakta (quantité) n trisit d lgaz , yesmaḥ usaḍuf s ssuma n rebɛa (04) n yidinaren i 125 n Kilowatt-heure deg tlata ( 03) n waguren. Dɣa ad kecmen deg uḥric wis sin anda ad xelsen 16 n yidinaren deg tlata n (03) yesselḥan seg 125 ɣer 250 n KWH, neɣ ɣer uḥric wis tlata d uḥric wis rebɛa 48 n yidinaren. D ayen yeǧǧan amur ameqqren n yimezdad, ad selḥun deg 05 n wagguren ugar n 125 n KWH wa d xelsen 16 n yidinaren i KWH, deg umur n 4 n yidinaren i KWH, imi d lfalṭa n tkebbanit n Sonangaz, mačči d lfalṭa n yimezdaɣ, ɣef leḥsab n yiwen n umezdaɣ n tɣiwant n Mɛatqa. ‘’Deg temlilit-nneɣ d imezdaɣ, wekkden-aɣ-d d akken d yir aselḥu n srabes n Sonalgaz deg tɣiwant, i d-yeglan s tegnatin anda i d-tella tmerna s wugar n 200 % n ssuma n trisiti d lgaz’’, i aɣ-d-yenna H. N. yiwen n yilemẓi n taddart n At zɛim. Yerkeb-it lɣiḍ meqqren, ɣef leḥsab n lehdur-is. Yella yettexellis gar 1 500 ɣer 1 800 n yidinaren deg wagguren iɛeddan, maca tikelta ssuma n trisiti teffeɣ-d ugar n 7 000 n yidinaren. Gemnen-d yimezdaɣ d teseqquma n tudrin i wakken ad beddent mgal aderwi yecban (scandal) wagi. Am wakka, deg yal aseggas, d acu umaynut ara yilin deg tkebbaniyin n tmurt.

Ali Zalouk