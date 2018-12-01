Par DDK | Il ya 47 minutes | 50 lecture(s)
Tilɣuɣiyin n umaḍal n ccatranj
Ur ttilint ara di Saɛudiya !
Ɣer taggara, tilɣuɣiyin n umaḍal n ccatranj arurad akked Blitz ur d-ttilint ara tikkelt-a di Tgelda taɛrabt tasaɛudit, maca ttwaḥerrkent ɣer tmurt n Rrus. Ulamma d Isaɛudiyen i yeqqimen d ispunsuren-is, imi isem-is unsib mazal-it d "Tilɣuɣiyin n Umaḍal agellid Salman n Ururad d Blitz". Ad d-nesmekti d akken gar sebbat i yellan deffir waya, d mi ur kkin ilindi yimuraren Israyiliyen ɣef wugur n ttesriḥ, d yimuraren iraniyen daɣen. Ulamma lqidar amatu n warraz yewweḍ imir-nni ɣer sin n yimelyan n yidularen n Marikan. D ayen i yeǧǧan tafidiralit tagraɣlant n ccatranj ad txemmem tikkelt-a i tifrat akken ad izmiren yimuraren n yakk timura ad kkin. Dɣa, deg tedwilt-a ara d-theggi tfidiralit n Rrus n ccatranj, tturaǧun ad ḥudden Magnus Carlsen d Viswanathan Anand ɣef uzwel-nsen i d-ḥellan taggara n 2017 di Riyaḍ. Ad yebdu usihar-a seg uzekka, 25 duǧember, armi d 30 n wayyur-a. Seg wass n teldayt, ad tili turart n ururad di kraḍ n wussan, syin d tuɣalin ɣer blitz di sin n wussan. Ad ttwararent tiram tiruradin s 25 n temrac d 10 n tsinin d timerna di yal tiyita, ma d tid n blitz ad ttwararent s 3 n temrac d 2 n tsinin d timerna. I lmend n ttiɛad-a ameqqran, tberreḥ-d yakan tfidiralit tagraɣlant n ccatranj s tikkin n waṭas n yitran, am ulɣuɣ n umaḍal Magnus Carlsen, si Nurvij, Shakhriyar Mamedyarov seg Azerbayǧan, Anish Giri seg Hulanda, Sergey Karjakin, si tmurt n Rrus, d wiyaḍ.
M. K.