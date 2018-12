Tetteddu tddukkla Tiɣri n At Smaεel deg ubrid yelhan

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Am yal tikkelt, tettak-d tddukkla "Tiɣri" n At Smaεel udem igerrzen ɣef leqdic-is, d nnuba i tetturar deg usegmu n usirem deg wulawen n warrac imuḍan, akked yimɣaren yesεan aṭṭanen idummen. Dɣa txeddem ccɣel-is, yerna tbedd fell-as akken ilaq. Ass n ahad 19 di duǧember yezrin, thegga-d tddukkla-a tuffɣa i ubaɣur n warrac n yimuḍan deg wallaɣ ɣer teẓgi n Takkuct deg tɣiwant n At Smaεel, anda i sεeddan ineglusen-a imecṭaḥ taswiεt igerrzen nutni d wid i ten-yettεassan, gar-asen Aselway n tddukkla Mass Ɛebdun Smaεil, d Fares Idir i yettilin s idisan-nsen di yal akud. Di ttiεad-a, ttun warrac imuḍan lhem-nsen, ladɣa imi ccbaḥa n ugama deg yidurar-a n Takkuct tugar tilisa. Imdebbṛen n tddukkla, fuṛsen tagnit imi addad n tegnawt yelha mliḥ imir-n, i wakken ad d-ḥmun yiɣsan-nsen ɣer tafukt. Seg tama tayeḍ, ur tettu ara tddukkla-a iεeggalen-is-nniḍen, acku, seld leqdic-a s ukuẓ n wussan kan, swejden-d imḍebbren n tddukkla-a, Taɣlamt n temεiwna i lfayda n yimuḍan, iẓawaliyen, d yimɣaren daɣen. Ad d-nesmekti d akken, ula d imezdaɣ n taddart, ttekkan deg teɣlamt-a. Ayen yeṣṣefṛaḥen nezzeh, d tirza n terbaεt n tddukkla-a ɣur yimuḍan, acku ineggur-a, uklalen leqder, ferrḥen aṭas mi ara ad d-yerzu yiwen ɣur-sen. Yerna d win i d iswi n tddukkla-a ɣef leḥsab n uselway-is, i yebɣan ad yessekcem acmumeḥ deg wulawen n wid yuḍnen, deg taggara n useggas-a n 2018. Di taggara, ad nekfu s wawal n yiwet n tmeṭṭut i yumren ayendin s leqdic-nsen: « Yewwi-d fell-aɣ, ad nessebɣes tiddukkla-a, am wakken ad nesnemmer aselway-is i ixeddmen nnig n tezmert-is. Nessaram-as i tddukkla "Tiɣri" teɣzi n leεmeṛ».

K. K.